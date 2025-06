Tras llevar un rato conversando, Moisés se da cuenta de que su cita tiene un gran parecido a una reconocida cantante española

Moisés, un soltero empresario de 52 años, volcó plenamente los últimos 20 años de su vida en su trabajo. Se dedica a la hostelería, un sector que requiere mucha vocación porque supone "vivir como un esclavo". Por eso llega a 'First Dates', para recuperar esa ilusión que se siente cuando uno está enamorado. Sin embargo, cree que no lo va a tener fácil porque reconoce que es extremadamente sincero y, por norma general, a la gente no le gusta esta cualidad. Al soltero le encantaría toparse en el programa con una persona "normal" que "no ponga los cuernos".

Su cita a ciegas es Inmaculada, una esteticista de 42 años y fiel seguidora de la religión, la cual le ha ayudado a afianzar los valores de la vida que, a día de hoy, se están perdiendo por "tanta infidelidad, infelicidad y depresión". A la soltera le sucede lo mismo que a su cita: llega al restaurante del amor más famoso de la televisión con las ideas muy claras y con el corazón bastante preparado para saltar al vacío y empezar una relación formal: ¿Estarán hechos el uno para el otro?

Por el momento, la primera impresión del soltero al verla es buena pues considera que es una chica "muy linda", que "tiene su tipito" y va "vestida muy 'elegantona'". Sin embargo, Moisés se da cuenta un rato después de trasladar su conversación de la barra a la mesa en que Inmaculada tiene un espectacular parecido a una reconocida cantante española que representó al país en el Festival de la Canción.

¿A quién se parece la soltera?

El soltero, haciendo alarde de la sinceridad que según él le define, se lanza a confesar a su cita un pensamiento que le ronda desde hace un tiempo: "Te pareces a la cantante esta... Te lo habrán dicho 500 veces".

A la soltera le pica la curiosidad por saber a quién se refiere Moisés, por lo que éste no se hace de rogar y procede a cantar la reconocida canción que representó a España en el 2002: 'Europe's Living a Celebration'. "¿A Rosa?", pregunta extrañada Inmaculada. "Tienes la cara de Rosa", confirma el soltero.

"Pues mira, qué pibón, pues muy bien", señala su cita. "Me gustaría tener su voz más que su cara", confiesa Inmaculada, quien en su momento a solas con la cámara apunta que le ha parecido maravillosa esta comparación: "Como si hubiese dicho Rocío Jurado".