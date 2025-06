Miguel Salazar Madrid, 24 JUN 2025 - 23:15h.

Carlos y Andy han tenido una cita que ha pasado por todo tipo de momentos: ¿Acabarán con ganas de más?

Carlos, un ciudadrealeño de 52 años, reconoce que es un romántico y muy sensual. El soltero ha llegado al restaruante de 'First Dates' con una guitarra con la que pretendía conquistar a su cita. Así, nada más entrar Angy, una extremeña de 54 años, en el vestíbulo, Carlos no ha dudado en cantarle el mítico tema de Karol G 'Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido'.

Tras este momentazo, una y otro se han empezado a conocer poco a poco. Tanto Carlos como Angy tienen la diversión y el humor corriendo por sus venas, por lo que la cita ha dejado seguramente una risa en el espectador.

Eso sí, también ha habido espacio para la tensión y el disgusto porque Angy reconoce que algunos comentarios de Carlos no le han gustado nada. La extremeña le preguntaba si se esperaba a alguien más joven en el restaurante de 'First Dates'. Sin embargo, el otro le decía que se esperaba cualquier cosa menos "un hombre" o "un transexual". Ante estas palabras, Angy no ha dudado en sacar su lado más reivindicativo. "¿Qué le pasa con los trans? Yo ahí difiero, mi hija me dibujó una bandera LGTBIQ+ y me la pegó en el ordenador...", comentaba la mujer.

Las preguntas más 'calientes'

Minutos después, han charlado sobre sexo. Angy le preguntaba a Carlos si ha tenido relaciones "esporádicas", a lo que el otro respondía asegurando que lo que ha tenido es "un intercambio de parejas". "Yo no lo haría", apostillaba la extremeña.

Unas cartas con preguntas 'calientes' marcaban el rumbo de una cena que ha dejado sorpresas de todo tipo. Angy le cuestionaba si había tenido alguna vez alguna fantasía con alguien de su mismo sexo, según leía en un papel. Carlos era claro y decía que "nunca" lo había vivido. La otra, sin embargo, le comentaba su experiencia con un sueño erótico en el que aparecía una mujer. "Yo una vez tuve un sueño con una profesora. Soñé que estábamos liadas en un pupitre y me levanté sudada, sería una pesadilla", compartía en 'First Dates'.

Carlos le confesaba que a su edad "había hecho casi de todo" cuando era preguntado por si había tenido relaciones sexuales con más de dos personas a la vez. Pero la siguiente pregunta dejaba totalmente en shock a Angy.

"Me vas a tomar como un salido"

"¿Cuántas veces has tenido sexo en una noche?", le preguntaba la soltera. "Si hablo, quedo como un fantasma, así que mejor no contestar", respondía Carlos. Ya en privado, el ciudadrealeño confesaba el motivo de peso por el que no había contestado. "Me he tirado 24 horas seguidas sin salir del hotel", aseguraba.

Angy le reconocía que no tenía ya la intención de contar su caso. "Si no contestas, no contesto, me niego totalmente", le decía. Carlos cambiaba de tema inmediatamente con una proposición. "¿Se podría tener una noche de pasión?", le lanzaba. Angy respondía afirmativamente. "Con eso contestamos los dos", puntualizaba el otro.

Tras no querer confesar esa desorbitada cantidad de horas que tuvo sexo con otra mujer, Carlos reconocía que se "arrepentía". "Me vas a tomar como un salido", le transmitía. Ahora bien, ¿qué ha terminado ocurriendo en la decisión final?

Angy aseguraba que había pasado un buen rato pero que no tendría una segunda cita con Carlos, que sí tenía ganas de seguirla conociendo. "Me duele mucho decírtelo, pero no la tendría por un par de comentarios con el tema de las relaciones sexuales, me han rayado", concluía la extremeña.