Con tan solo 7 años a Álvaro le diagnosticaron un Síndrome de Asperger, algo que ahora califican de Autismo de Grado 1. Sin embargo, él tiene claro que son personas igual de validas que otras. Le ha contado a Laura Boado que era un tipo tímido al principio, pero que luego no hay quién le pare. Le gustaría que su cita en ‘First Dates’ fuera a alguien que se complemente con él y si es guapo, mucho mejor.

En el amor no le ha ido muy bien y siente que para los autistas todo es más complicado porque tienen que esforzarse el doble. Le gustaría encontrar la paz en pareja “es lo más parecido a la felicidad” y que no todo sea diversión. En el colegio sufrió bullying por parte de una niña y tras tratarlo, lo ha superado y está en el momento perfecto para enamorarse. De hecho, se ha cantado junto a la presentadora el “estoy en un buen momento…”.

Lo de Martín y Álvaro en 'First Dates' es un... ¡Flechazo!

Martín, su cita, es un tipo alegre, extrovertido y muy echado para delante. En el amor se define como un tipo entregado que se vuelca en la otra persona. Al verle, Álvaro ha sentido que era muy guapo “este chico es un bombón”. Martín vive en Huelva y ha sentido que Sevilla estaba muy cerquita porque su cita le ha gustado mucho “me ha gustado el conjunto, me ha gustado que sea calvito y su barbita, me resulta atractivo en un hombre”.

La cena ha comenzado Álvaro soltándole a su cita un “eres muy guapo” y hablando de cine y teatro, sus dos grandes pasiones. Ha estudiado arte dramático, pero ahora está trabajando en una empresa de limpieza “Brad Pitt empezó de camarero”. Martín estaba tan nervioso que no sabía ni quién era el conocidísimo actor. Álvaro le ha agarrado la manita y le ha dicho que no estuviera nervioso, pero él quería estarlo porque le estaba gustando mucho.

Martín, sobre el autismo de su cita: "No tengo nada que opinar"

Álvaro ha querido contarle que había sido diagnosticado de autismo y conocer su opinión, pero Martín le ha dicho que él no tenía nada que opinar, que era algo que él tenía y no pasaba nada.

Martín se ha interesado en si su cita vivía solo, pero Álvaro le ha dicho que según estaba la cosa, tenía que seguir con sus padres. El soltero le ha dicho que él tenía una habitación de invitados y Álvaro ya se ha visto pasando unos días en Huelva. La cosa se iba calentando y el soltero ha pisado el acelerador “¿A ti te gusta el sexo?”.

Martín el ha dicho que mucho y ambos han sentido que se iban a llevar bien, y más al saber que el soltero unos días era “vainilla” y otros podía “ser dominante o que me dominen a mí”. Han sentido curiosidad por las texturas de sus barbas y no han dudado en tocárselas un poquito “me gusta ese tipo de atrevimiento”.

Los solteros se besan apasionadamente en el salón del restaurante

Álvaro no se ha cortado ni un pelo, le ha dicho que estaba muy rico, que quería probarle y le ha soltado un “te metería la lengua”. Martín se ha sentido un poco intimidado y le ha respondido con “¿Aquí?”, pero tampoco ha querido esperar mucho más. Los solteros se han puesto de pie en mitad del salón y tras un “¿Será más hardcore o vainilla?”, se han besado apasionadamente dejando a las gemelas y el resto de solteros con la boca abierta.

Al soltero le ha encantado el beso “quiero esto todas las mañanas”. Martín le ha dicho que terminara de cenar que se le estaba enfriando el plato, pero él le ha respondido con un “se me están calentando otras cosas”. Le ha confesado que se estaba excitando, algo que ha hecho que Martín también se viniera un poquito arriba.

En el reservado les ha tocado un beso por sorpresa, que ha sido el primero de otros muchos besos apasionados. Se han tocados las barbitas y han tenido claro que iba a ser la primera de muchas citas juntos.