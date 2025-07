Ante la sorpresa de Carlos Sobera, la soltera explica con 'pelos y señales' todos los detalles de su viralización en redes sociales

Mari Carmen, una mujer de 36 años de edad procedente de Estepona, Málaga, viene a 'First Dates' con el objetivo de encontrar el amor en un hombre moreno, con pelo "sobre todo en la cabeza", que sea buena gente y "con chispa". Y es que el pelo es un factor importante en la vida de la soltera pues es la razón por la que se viralizó su perfil de Tik Tok. Menos mal que a su cita le gustan las mujeres con pelo o, al menos, esa es la respuesta que ha dado a Carlos Sobera cuando se han conocido.

Sin embargo, Fran se hace la misma pregunta que el resto: ¿en qué lugar se encuentra dicho pelo para conseguir que se haga viral?. Al contarle a Carlos Sobera esta idea que propulsó su persona al estrellato, el presentador se queda en shock y siente la curiosidad de saber todos los detalles sobre ello: Desde por qué se le ocurrió esta idea a cuál es el motivo por el que cree que funcionó.

"Me pongo pelo en el chumino"

Nada más entrar al restaurante más famoso de la televisión, la soltera decide no tener pelos en la lengua' y confesarle al presentador qué hace ahí: "Vengo a enseñarte la pelambrera". Ante su cara de confusión, Mari Carmen decide ser un poco más concreta: "Me pongo pelo en el chumino".

Carlos Sobera decide llevar a la barra a la soltera para poder preguntarle tranquilamente por la razón que ha llevado a la primera invitada de la noche a hacer lo que le acaba de confesar. "Soy viral en Tik Tok por los pelos del chumino". "Yo soy María Montero, la que le tiene los pelos del chumino del mundo entero", señalaba en su momento a solas con la cámara.

La malagueña propone al presentador enseñárselo para que lo entienda y, aunque en un principio se niega, al final se da cuenta de que todo es una broma: "Me compré una peluca y me las pongo. Te lo he traído para que tú lo veas".

De hecho, Mari Carmen afirme en el confesionario que todo "es cachondeo" y que la realidad es totalmente opuesta pues se hace el láser. "A la gente le gusta los pelos. Donde hay pelo, hay alegría como dicen", señala.

A la soltera le "vino la inspiración" un día pues llevaba un tiempo dándole vueltas y buscando una idea que le llevase a cumplir su sueño de ser viral en redes sociales. Lo único que sabía es que quería hacer contenido gracioso porque ella es una persona con "mucho arte y desparpajo".

Sin embargo, Mari Carmen no se dedica única y exclusivamente a las redes sociales. Su gorro delata cuál es su verdadera profesión: la soltera es marinera. Ella lleva a cabo las labores domésticas en los yates privados como puede ser limpiar o cocinar. Esta es una profesión que viene de familia y en la que, a diferencia de en internet, no enseña sus pelos tal y como asegura.