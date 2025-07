First Dates 03 JUL 2025 - 23:20h.

A Begoña le gustan los ‘macho men’, fuertotes, españoles y bien arregladitos. Le encanta el protagonista de ‘Crónicas vampíricas’ y no le gustan nada los calvos. Fernando, su cita en ‘First Dates’, no es calvo, pero al verle, ella ha sentido que no le gustaba nada “me ha recordado a Cantinflas”. El soltero es un apasionado de la serie ‘Vikingos’ y está intentado mantener el look de su protagonista Ragnar Lothbrok.

Él ha tenido una buena sensación a conocer a Begoña, pero ella ha cambiado el semblante al verle y ha sentido que “se parece a Cantinflas” y ha comenzado la cita con pocas ganas. Le ha contado que tiene una hija que le quita todo el tiempo y ha coincidido con Fernando en que llevaban 3 años divorciados y que su hijo no lo habían aceptado.

Begoña lleva años cobrando una pensión: "Mi vida es fascinante"

A Begoña no le ha gustado mucho que Fernando no tuviera relación con su hijo por tema del divorcio. Le ha contado que ella jubilada por un tema de alergias a los productos químicos de su profesión y que en este momento se dedica a hacer lo que le apetece y es muy feliz. Tiene alma de artista y le encanta restaurar muebles, hacerse su propia ropa… “Mi vida es fascinante, dedico mi vida a mi y vivo de mi pensión”.

Fernando trabaja en una empresa de seguridad, pero le ha concretado que no era vigilante de seguridad, algo que a ella le ha dado porque no le gustaba nada. El soltero se ha interesado por los tatuajes de Begoña y ella ha aprovechado para preguntarle por su look. El soltero le ha confesado que quería dejarse coleta porque soñaba con parecer un vikingo. Respecto a lo que buscaban en una pareja, ella le ha dejado claro que el sexo era algo importante y a Fernando le ha gustado saberlo.

Begoña se deja besar: "Por no hacerle el feo al chaval"

En el reservado, se han hecho fotos y han mantenido una conversación agradable, pero ella tenía claro que Fernando no era su hombre. Él no baila y cantar, solo baila en el coche y ella es más de salir de fiesta y “pillarme una buena borrachera”. Sin embargo, Fernando le ha propuesto atreverse con los papelitos del amor y no le ha importado.

Les ha tocado darse un beso sexy y Fernando se lo ha dado en cuello y “por no hacerle el feo al chaval, le he visto muy entusiasmado”. Sin embargo, ella no ha sentido nada y ha seguido teniendo claro que no quería repetir la cita.