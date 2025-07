First Dates 03 JUL 2025 - 23:05h.

A Isabel le echa para atrás la distancia entre Sevilla y Málaga, y la barriga de su cita en ‘First Dates’

Los hijos de un soltero de ‘First Dates’ intentan seguir la suerte de su padre, pero… “nos falta atracción sexual”

Compartir







Juan ha vivido toda la vida de la moda y ha pasado ratos maravillosos, define su vida profesional como algo espectacular. Para su cita en ‘First Dates’ ha apostado por un look más elegante y asegura que está en un momento muy divertido de su cita “me ha dado por bailar swing”. Se quedó viuda hace 5 años y se relaciona con mucha gente, pero no encuentra a nadie con quién sentirse cómodo. Le gustaría que su cita sea una persona simpática y coqueta “hasta para estar por casa”.

Isabel, su cita, es una mujer presumida e intenta que el paso de los años no le pase factura y hace deporte, y cuida su alimentación. Al conocer a Juan, ambos se han fundido en un abrazo muy tierno y él ha sentido que ella tenía “una sonrisa muy peligrosa”. Ella es de Málaga y el viene de Sevilla, y han coincidido en que su zona era estupenda. A Isabel le ha gustado la cara de su cita, pero no su barriga.

Juan e Isabel no coinciden en el tipo de baile que les gusta

Juan le ha contado a su cita que estaba jubilado y que le encantaba bailar swing, pero a ella no le ha ilusionado porque era más de bachata y salsa. Hablando de sevillanas, el soltero le ha dicho que tenía una caseta desde hace 30 años y que era de ir todos los días. Ella no es de salir todos los días y tampoco sabe mucho de la Feria de Abril.

El soltero le ha dicho que se había dedicado a la moda y que el traje más bonito de una mujer es el traje de flamenca. También le ha dicho que hace senderismo y que le gusta conocer cosas nuevas, pero que ahora se ha emperrado con el swing. Isabel le ha contado que ella era más de bailes latinos, pero él ha sentido que no terminaba de expresarse bien.

Juan ha querido saber qué pensaba su cita de la distancia porque a él, le encanta Málaga, pero claro. El soltero siente que para que una pareja se forme hay que estar cerquita y a Isabel no le ha gustado que hablara de sexo “no me siento cómoda hablando de sexo con una persona que acabo de conocer”. Él se ha mostrado prudente y le ha dicho “el sexo, ya me entiendes, con nuestras edades ya no podemos ser el león de la Metro-Goldwyn-Mayer”, algo que a ella le ha hecho mucha gracia.

Los solteros no paraban de darle vueltas a la distancia que había entre Sevilla y Málaga, unos kilómetros que, sumados a la barriga del soltero, han echado para atrás a Isabel. Juan ha estado de acuerdo en el tema de la distancia y los dos han dicho que no a una segunda cita juntos.