Óscar está acostumbrado a que le comparen con Dustin Hoffman o Woody Allen, pero el siente que es más guapo que los actores de Hollywood. Es profesor de inglés y francés, e intenta vivir lo mejor posible. Es un tipo espiritual que vive en el campo y le gusta cuidar de sus animales y de sus vecinos. En el amor ha tenido dos relaciones largas, uno es su mejor amigo y al otro “no le puedo ni ver”. Le ha contado a Carlos Sobera que está cansado de ligar por aplicaciones. Le gustaría pasarlo bien con su cita de ‘First Dates’ y si surge algo, fenomenal.

Juan Carlos, su cita, se siente espiritual en la faceta de sentirse mejor, tratar su ansiedad y sus taras. Le gusta que le conquisten por el intelecto y la personalidad, más que esté cañón. Nada más verle, Óscar le ha soltado un “creo que nos conocemos de las aplicaciones”, pero ha metido la pata porque Juan Carlos le ha dicho que hacía mucho tiempo que no utilizaba ninguna de ellas.

Los solteros están unidos por su practica de meditación

El soltero le ha explicado que se había cansado de tanto sexo y que se había quitado todas las aplicaciones. Al saber que era de Gijón, Óscar ha salido de dudas totalmente. Han comenzado a conocerse hablando de sus aficiones y Óscar le ha hablado de su pasión por la lectura, la naturaleza y la meditación. Juan Carlos le ha dicho que él también meditaba, pero que era algo que le había costado años.

Óscar ha profundizado un poco más en el tema y su cita lo ha visto demasiado místico “me pierdo, yo hasta ese punto no llego”. A él, le gusta el gimnasio, las exposiciones, el teatro… Han coincidido en que no viajaban mucho porque tenían animales y han encontrado un gran impedimento, Juan Carlos tiene mucha alergia a los gatos y no se ve visitando la casa de su cita.

Los solteros estaban cómodos, pero Óscar le ha dicho que veía la distancia como un inconveniente. Juan Carlos ha sentido que su cita era un tipo muy pausado, quizás demasiado para él y le ha preguntado cómo era en el sexo. Óscar se define activo y muy táctil, y cuando le ha preguntado por sus zonas erógenas, le ha dicho que le gustaba que le tocaran la cabeza, pero que hasta “una cara me puede poner cachondo”.

Óscar quiere saber qué piensa su cita de su olor corporal

Juan Carlos le ha dicho que él era mucho de olores, pero que igual un olor corporal le podía enamorar, también lo podía repudiar. Óscar ha querido saber qué le había parecido su olor corporal y Juan Carlos no ha dudado en levantarse para comprobarlo. A pesar de no haberse duchado ese mismo día, el soltero “tiene un olor corporal muy agradable”. Eso sí, excitarle no le ha excitado el olor de su cita.

En el reservado, les ha tocado robarse un beso y darse un beso con mordisco, pero ni una cosa ni la otra. Juan Carlos no estaba por la labor de ir más allá, aunque le ha dejado que le besara y le diera mordisquitos en el cuello “eso sí me gusta”. Juan Carlos ha sentido que el beso de su cita era “un poco lánguido, poco pasional, casi el beso de una madre… si besa como besa, para lo demás…”.

En el momento de la decisión final, Óscar ha dicho que sí a una segunda cita, pero Juan Carlos le ha dicho que se lo había pasado fenomenal, pero que no había sentido el feeling que necesitaba.