First Dates 01 JUL 2025 - 22:55h.

Cayetano lleva 12 años viudo y tiene una mejor amiga con la que nunca ha tenido nada, pero lo comparte todo

Cayetano es feliz entre mujeres, su mejor amiga es una mujer y en el amor le ha ido bien. Estuvo casado 37 años, pero su esposa falleció y sabe que tiene que rehacer su vida “como mi mujer sé que no voy a encontrar otra igual”. Le gustaría encontrar a una chica con la que congeniar y terminar la vida juntos.

Sagrario, su cita, quiere saber antes de morirse qué es que un hombre este por ella, que le diga que está guapa o que la acompañe al médico. Al verla, Cayetano ha visto a una mujer atractiva, guapa, muy normal “muy de mi estilo”. Sagrario le ha confesado que ella no sabía que venía a ‘First Dates’ y que le había apuntado su hijo por sorpresa.

Cayetano sorprende a su cita con un regalo: "Para que no olvide este día"

En ese momento, Cayetano le ha entregado una cajita con dos pulseras, que le han hecho mucha ilusión y le ha hecho ver que era un tipo romántico. Mientras esperaban la cena, los solteros se han contado de dónde eran y cómo habían sido sus historias de amor. Cayetano le ha contado que lleva 12 años viudo y que solo intentó tener una relación a los cuatro años de fallecer su mujer, pero que no salió bien y decidió no tener más.

Sagrario le ha contado que lleva dos años divorciada de su segundo matrimonio y que es madre de 5 hijos “el primero tiene 45, tengo 64 años”. Hablando de viajar, Cayetano le ha dicho que se iba a ir a Paris y ella ha sentido que era su viaje deseado. El soltero ha aprovechado para contarle que viajaba con su amiga y que compartían habitación. Cayetano le ha dicho que entre ellos nunca había pasado nada y Sagrario le ha creído porque siente que también puede existir amistad entre un hombre y una mujer.

La risa, algo fundamental en la vida de los dos solteros

Cayetano le ha dicho que a él le encantaba reírse y que hacía todo lo posible para conseguirlo. Algo que comparte con Sagrario, quién cada día intenta ser un poco más feliz, disfrutar más y reírse más. Al soltero también le gusta analizar y se ha quedado fijo en los ojos de su cita “la veo muy atrevida, me gusta cómo es”. Los dos estaban encantados con la cita y Sagrario ha sentido que era un tipo muy sincero.

En el fotomatón, han apretado el globo y en lugar de un beso inolvidable, se han dado unos cuantos piquitos que les han gustado mucho. De hecho, Cayetano ha dicho que había sentido algo. El soltero se ha emocionado al decirle que sí quería tener una segunda cita con ella “he estado a gusto, nos hemos reído bastante”. Ella le ha pedido que no llorara porque ella también era muy sensible y le ha dicho que ella también quería repetir “me has dado la sensación de que eres un buen hombre y eres sincero”.