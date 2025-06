Rodrigo critica duramente Badalona, algo que no sienta para nada bien a su cita procedente de esta ciudad

Una soltera, desencantada con su cita ante su falta de iniciativa sexual: "Parece un simplón"

La primera soltera en abrir el programa de hoy es Estefanía, una mujer de 42 años apasionada por los tatuajes desde que tuvo a su primer hijo y quiso dejar su nombre marcado en su piel. Desde entonces ha recopilado alrededor de 150. Se dedica a manipular fruta, una profesión que se podría asimilar a la forma en la que descarta hombres a los dos meses de conocerlos: "Le encuentro algo que digo 'No compagina conmigo'". Por eso, tiene claro que lo ella necesita es una pareja risueña a la que le guste reírse todo el tiempo. Físicamente le tiene que "impactar", ¿lo conseguirá su cita?

Por el momento, nada más verse en el restaurante de 'First Dates', Rodrigo se queda impactado al verla. Ambos viven en Andalucía, ella en Motril y él en Jaén, aunque ella nació en Cataluña. El soltero ha pasado gran parte de su vida viviendo en Barcelona, por lo que los lugares en los que han vivido es un gran punto en común. Sin embargo, su concepción sobre los mismos tan diferente les ha llevado a tener un pequeño desencuentro que ha acabado por desencantarles.

"¡No digas eso!"

Rodrigo ha estado asentado en Barcelona muchos años, concretamente desde los 23 hasta los 35 años. Algo inconcebible para su cita, quien asegura ser un alma libre cuyo sueño es pillar una autocaravana para viajar. Su vida es un claro ejemplo de ello: hace un año y medio se mudó a Andalucía y ahora quiere irse a las Islas Canarias. "Ahí no me va a detener nada", asegura.

Sin embargo, este hecho no parece encajar con los parámetros de su pareja ideal pues él prefiere estar en la península. Para encontrar otro punto en el que puedan coincidir, Rodrigo destaca su característico acento andaluz. "Se me ha pegado el acento motrileño pero cuando vine de Cataluña no tenía acento catalán porque donde vivimos nosotros no se habla el catalán íntegro", afirma la soltera.

Rodrigo también habla catalán pero, según confiesa, nunca le ha gustado: "He chocado mucho con la gente por eso. Tienen una cultura contraria a los andaluces. Yo mi Andalucía no la cambio porque tenemos el corazón de otra manera". Un comentario que no sienta para nada bien a su cita, tal y como asegura en su momento a solas: "Entiendo que lo diga porque entiendo las mentes cerradas. Que es amor y devoción, pero hay un mundo entero".

Estefanía le afirma que ella no termina de encajar porque es muy abierta y al resto "les cuesta. Se quedan apalancados, no disfrutan de una guitarra en la calle y yo vengo de una zona así". Su cita le pregunta cuál es y, cuando la soltera le señala que es Badalona, Rodrigo decide criticar su ciudad: "Badalona es muy 'agitanao', deja un poco que desear. La gente tira las cosas por ahí... Está muy sucio, yo lo veo muy sucio". La cara de la soltera es un poema: "¡No digas eso!". No obstante, él se considera una persona muy sincera: "No tengo pelos en la lengua". Tanto es así que, en el confesionario señala: "No la veo atractiva".