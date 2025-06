First Dates 27 JUN 2025 - 22:15h.

Pilar se considera una mujer diez, es de Valencia y se dedica a vivir. Le ha contado a Carlos Sobera que está más infeliz porque, aunque no para de ir al cine, el teatro, salir o viajar, esta sola porque su hija ya tiene su vida. En el tema sentimental, le ha contado que si no cuenta su etapa matrimonial “ha sido un desastre, una chapuza”. Es viuda y siente que los hombres solo la ven como una muñeca de porcelana que lucir “los hombres son muy egoístas y yo soy una mujer libre, empoderada”.

Fernando, su cita, es motorista y le encanta una aventura. Siente que “el patio está muy mal” y que al principio todo está bien, pero que luego te empiezan a contar sus problemas y… Al conocerle, Pilar se ha quedado un poco chafada porque no era tan alto como ella quería ni se cuidaba tanto como ella “está un poquito entrado en carnes”. Él, sin embargo, ha visto a una mujer muy atractiva y encima les ha encantado que viven muy cerquita.

A Fernando le sorprende que Pilar vaya sola a las discotecas

Fernando le ha contado a Pilar que llevaba 5 años divorciado y que estaba jubilado. Ella le ha dicho que también vivía la vida y que iba a bailar dos veces a la semana, pero que eso de bailar bachata, no. A ella le gusta ir a las discotecas a bailar y no le importa ir sola. El soltero ha estado viviendo en Australia y antes ha vivido en Estados Unidos, algo que a Pilar le ha llamado mucho la atención.

A Pilar también le ha gustado que Fernando no fumara ni fuera un amante del fútbol “ha ido sumando puntos, aunque el físico no me haya impactado”. Fernando ha querido saber si le gustaba lo que veía y ella le ha dicho que le tenía que conocer, y le ha soltado un “me pareces interesante”. Ella le ha explicado que buscaba a un hombre que se sintiera atraído por su interior y no que le dijera “Que buena estás, eso me tira para atrás”. El soltero está buscando a una mujer fiel y educada, y le ha dicho que ella no tendría muchos más años de 40.

Fernando va ganando puntos según pasan los minutos en su cita

Antes de pagar la cena y ganarse un punto más, Fernando ha querido saber si a Pilar le gustaban los abrazos y las muestras de cariño “que te agarren por detrás y te den un mordisquito en el cuello…” y ella le ha dicho que eso le encantaba “esos pequeños detalles dicen mucho”.

Fernando tenía claro que quería seguir conociendo a Pilar y ella le ha confesado que, aunque el físico no era lo que esperaba “es secundario porque lo importante es el interior, que seas buena persona, respetuosa, educada y lo que tenga que venir, vendrá”.