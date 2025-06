Manuel repite la fantasía sexual de Gloria con tal de contentarla, una actitud que a la soltera le molesta

Manuel, de 63 años, es un hombre que se considera a sí mismo poco "guapo" pero, aún así, se gusta porque se cuida mucho. Llega desde Palma de Mallorca, un lugar donde todo el mundo le llama por el mote 'Forever': "Conocerme es fácil, olvidarme imposible". Y es que, él afirma haber ligado a lo largo de su vida casi tanto como Julio Iglesias, excepto sin dinero.

Su cita es Gloria, una mujer que ha escrito su propia biografía en tercera persona y que ha llamado la atención del soltero por su tatuaje, su olor a limpio y su pelo rizado. Aunque es de Barcelona, a Manuel no le importa porque el vuelo solo tarda 30 minutos. Sin embargo, la soltera no se siente atraída por él y confiesa no gustarle su cara.

Su pensamiento podía haber cambiado al descubrir que el soltero se dedica a la hostelería al igual que lo hacía ella antes de obtener la incapacidad por un accidente de tráfico. No obstante, su falta de personalidad durante la cita hace que Gloria se quede desencantada con Manuel.

A Gloria le hubiese gustado un hombre con "sus propias ideas"

Un clásico en 'First Dates' es jugar a las preguntas para conocerse más a fondo y eso es lo que hacen Manuel y Gloria. El soltero le pregunta cuál es su mejor fantasía sexual, a lo que ella responde sin pensarlo ni un segundo: "Hacer el amor en un billar". Al soltero le parece una idea estupenda: "Me gusta".

Sin embargo, cuando le toca a él, se queda sin palabras así que decide decir la misma que la de su cita. "No puede ser la misma que la mía porque cada uno tiene su propia fantasía. Entonces, la impresión que me ha dado es que como que era simplón", confiesa Gloria en su momento a solas con la cámara. Algo que comprueba cuando sigue sin darle una respuesta clara al preguntarle si no tiene fantasías propias durante su cena.

"Lo que quiere es complacerme en todo y yo sí que me gusta un hombre detallista pero que esté hecho, que tenga sus propias ideas", opina la soltera. Pero Gloria se da cuenta de que su cita está constantemente respondiendo exactamente lo mismo que dice ella, aunque Manuel no se ha percatado de ello: "Yo creo que le gusto porque tenemos muchas cosas en común como que sabe lo que quiere, es ordenada, la veo inteligente porque ha escrito un libro. La veo súper".