First Dates 02 JUL 2025 - 22:40h.

Los solteros octogenarios dan rienda suelta a su pasión en el reservado de ‘First Dates’

Dos solteros de ‘First Dates’ se ven forzados a interrumpir su momento de intimidad total: “Sube la palanca”

Compartir







Pablo no se da besos porque no se llega “me encanto a mí mismo”. Es la segunda vez que viene a ‘First Dates’ porque su primera cita no le gustó nada de nada y según le ha contado a Carlos Sobera, la cosa no ha ido muy bien desde entonces “yo no sé que les doy a las mujeres, a parte de asco”. Le encanta bailar, pero no encuentra lo que quiere. Le encanta el cachondeo, las risas, el doble sentido, que la gente lo pase bien y según le ha dicho al presentador las mujeres como más le gustan son “desnudas”. Carlos Sobera le ha propuesto con su cita al conocerla y él ha aceptado la propuesta.

Lola, su cita, es una mujer muy abierta a la que le gusta el cachondeo y reírse “me gusta pasármelo bien”. La llaman la alegría del baile y no ha dudado en ponerse a bailar con Pablo cuando ha empezado a sonar la música. A la soltera no se le da muy el baile, pero a su cita no le ha importado porque siempre se puede aprender.

Al verla los tatuajes, Pablo le ha dicho que, si se podían comer y ante un Matías ojiplático, no ha dudado en darle un mordisquito en uno de ellos. Lola estaba encantada porque hacía mucho que no le daban “ni un mordisco ni un beso ni un abrazo”. Lola le ha contado que era de Valencia y que tenía varios animales, algo que a su cita no le ha gustado mucho.

A Lola le encanta el humor de Pablo y comienza la cita con muchas ganas

Los solteros han comenzado la cena hablando de sus hijos y Pablo se ha sorprendido al saber que su cita tenía 7 hijos, y era una mujer separada. Óscar le ha dicho que él se atendía solo y que nadie le ayudaba en casa. Respecto a la vida en pareja, Lola le ha dicho que ella no podía dejar a su hijo y que no quería una relación de convivencia, algo que Pablo sí quiere.

Lola ha sentido que Pablo tenía cara de pillo y él, le ha dicho que se lo decían mucho, pero que no era así. Le ha explicado que le había gustado mucho y que le gustaría que siguieran viéndose, pero que la distancia. Pablo tenía claro que, si vivieran en el mismo pueblo, la cosa estaba hecha y que seguramente era él, el que la decía “tú en tu casa y yo en la mía”. A su edad, ya no busca sexo y Lola le ha dado la razón porque para ella lo más bonito a su edad es la compañía “el calor de un abrazo no se puede medir, pero se siente”.

Lola y Pablo se dejan llevar por la pasión en el reservado

En el reservado les ha tocado darse un beso apasionado y Lola no se lo ha pensado dos veces, se ha puesto en pie y ha activado el modo intimidad total para besarse con un hombre después de muchos años sin hacerlo. Los solteros han dado rienda a su pasión, aunque, Lola en un momento dado ha parado “te estás comiendo todo mi pintalabios”.

Los dos han tenido claro que tienen que disfrutar del momento y que quieren volver a verse para conocerse mejor y saber si pueden cumplir el deseo de Pablo de vivir juntos.