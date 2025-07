First Dates 01 JUL 2025 - 23:15h.

Ainhoa y Fede pasan de los besos dulces y van directos a la acción hasta que… ¡No te lo pierdas!

Ainhoa se define como una chica romántica y picante, en función de la situación. Le ha pedido a Matías un mojito y les ha contado que solo se había enamorado una vez. Nunca ha tenido problemas para conocer a chicos “siempre he estado con el que he querido, la verdad”. Le gustaría que su cita en ‘First Dates’ fuera un chico alto, moreno, con tatuajes y abierto “soy súper salada y sociable”.

Federico, ‘Fede’, su cita, es un chico muy sexual y asegura que necesita sexo diario “es una de las conexiones que no pude faltar”. Le gustan las chicas rubias, delgadas y a las que les guste entrenar”. Es argentino y le ha contado a su paisano que es de Rosario. Ha sentido que Ainhoa era más joven de la edad que tiene, pero le ha encantado “10 de 10”. Ella le ha contado que trabaja de dependienta, pero que su sueño es ser psicóloga, y él que es manager en una sala de scape room “ha sido un match”.

Fede y Ainhoa hacen match a primera vista: "10 de 10"

Los solteros han comenzado la cena hablando de sus profesiones y Ainhoa se ha sorprendido al saber que Fede era actor y modelo también. Él ha sentido curiosidad por los tatuajes de ella y la soltera le ha contado que eran nombres de personas importantes en su vida, y le ha mostrado la frase que lleva en la espalda “para que se imagine cosas”.

Fede también ha querido saber qué deportes practicaba su cita y ella le ha contado que iba al gimnasio todos los días, menos los fines de semana “momento de tajarla, como dicen aquí”. Han coincidido en que a los dos les gusta mucho salir de fiesta. A Ainhoa le gustan los libros de amor y sexo “cuanto más sexo tengan, mejor”.

Fede alucina al saber que su cita ha tenido sexo en un "pipi can"

El soltero quería ir poco a poco, pero al ver que Ainhoa sacaba el tema del sexo, ha cambiado el chic por completo. Le ha preguntado por el lugar más loco en el que había tenido sexo y ha flipado “en un pipi can”. Fede no podía creer que hubiera tenido sexo en el lugar en el que van a mear los perros “no me jodas”. Él le ha dicho que su lugar más random fue en el mirador de un castillo, pero que prefería en casa y en la cama.

Ainhoa ha querido saber si él se consideraba bueno en la cama porque ella sentía que tenía pinta de hacerlo muy bien. Fede ha sacado el tema del tamaño y ella ha sido clara “creo que no, he estado con algunos que no la tenían muy grande y me han chingado mejor que otras con una enorme”.

En el reservado, les ha tocado darse un beso dulce, pero ninguno de los dos ha superado la tentación de lanzarse al lío y besarse apasionadamente. Fede se imaginaba un beso de película, pero a los dos minutos estaba bajando la palanca de la intimidad total y teniendo claro que esa noche iba a tener sexo. La cosa se ha calentado de tal modo, que la propia Ainhoa ha pedido que volvieran a dar las luces porque no se podía contener.

La forma de expresarse del soltero argentino ha hecho pensar que le iba a dar calabazas, pero no ha sido así. Los dos se han dicho que sí a una segunda cita porque les ha gustado “lo picante” de su primer encuentro en ‘First Dates’.