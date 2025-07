Compartir







En el restaurante más famoso de la televisión, algunos solteros deciden apostar todo animándose a lanzarse al vacío con sus citas. A veces se gana un beso y otras se pierde.

Es el caso de Paco, quien trata de alzarse con el premio e irse a casa con un beso de Lourdes. Sin embargo, la mujer se niega en rotundo a que esto suceda y le hace una cobra que al soltero de 'First Dates' le costará olvidar.

El chasco de Paco

Como ocurre en algunas citas, después de cenar los solteros se van a un reservado donde mantienen un momento más íntimo donde poder jugar y experimentar. Por ejemplo, Lourdes coge un papelito de un bowl y lee la pregunta que contiene: "¿Me robarías un beso ahora mismo?".

La cara de Paco es un poema, por lo que Lourdes se apresura a aclarar la situación: "Te lo está preguntando, no te está diciendo que lo hagas". Ambos se ríen ante el comentario. "Claro que te robaría un beso. Encima me caes súper bien, ¿por qué no te lo voy a robar?", pregunta el soltero. Ahora es la cara de la soltera quien delata los pensamientos de la misma: "No, no. Los robados no valen".

Ante su respuesta, Paco le pregunta si es que no le gustan los besos, a lo que ella explica que solo le pasa con los robados ya que si ella quiere que se lo den, sí que le gusta. Por lo que el soltero se arma de valentía y se acerca a Lourdes, quien se queda por un segundo congelada mirándole: "No". En su momento a solas, la soltera asegura que le ha hecho la cobra porque no le ha gustado: "Me tiene que llamar algo, qué quieres que te diga".

Los solteros se levantan para echar un baile, momento que aprovecha Lourdes para ir dejándole caer que no siente esa atracción por él: "Me ha faltado una 'mijilla' más de altura". "Todo no puede ser", señala él para acto seguido apuntar que ella es más alta porque lleva tacones. "A la altura de las tetas", afirma ella en el confesionario.

El soltero prueba a acercarse de nuevo a su cita para ver si en esta ocasión puede robarle el beso pero, efectivamente, la altura le es un impedimento. "Todo perfecto no puede ser", se queja Paco. Parece que finalmente sus intentos no han tenido el resultado que el soltero esperaba y que su soltería continuará otros 25 años más, tal y como comentaba a Carlos Sobera al inicio del programa. "Lo he intentado, lo he intentado", confiesa.

La decisión final

Paco se sincera y asegura que le gustaría tener una segunda cita con Lourdes. Sin embargo, la soltera rechaza al andaluz a pesar de haber pasado un momento divertido con él. Según afirma, le ha faltado los centímetros de altura que le había comentado y algo más de feeling para que le tocase la patata porque le ha parecido que era una persona un poco 'zalamera'.