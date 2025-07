First Dates 08 JUL 2025 - 23:15h.

Paco, de 74 años llegaba a 'First Dates' por tercera vez para intentar buscar el amor: "A ver si es verdad que a la tercera va la vencida". Este contaba a Carlos Sobera que lo falló las dos veces anteriores es que eran "dos personas que no le seguían el ritmo" porque la marcha no le falta: "Cada fin de semana me voy a la discoteca".

Paco visita 'First Dates' por tercera vez en busca del amor

Paco aseguraba que busca una mujer "que le siga el ritmo" y que sean activas. Y tras contarle esto al presentador, era el momento de que Sobera le diera la bienvenida a Rosa, también de 74 años, la que pensaba que se conocían de algo: "Me suena muchísimo tu cara".

Rosa se definía como "una mujer todoterreno" y Paco le mostraba sus pasos prohibidos de baila delante de todos en la entrada del restaurante, lo que dejaba de piedra a Rosa.

Ya sentados en la mesa, mientras disfrutaban de la cena, ambos aprovechaban para conocerse y de los deportes que a ambos le gustan: "A esta edad ya hay que moverse".

Ella afirmaba "ser activa", pero "no tanto como él". Y Paco no desaprovechaba la oportunidad: "La tercera vez que he venido va a ser la definitiva". Mientras las risas y bromas no faltaban entre ellos.

Ambos también compartían su amor por los animales y ambos sacaban como conclusión de que estaban pasando "la noche perfecta".

El momentazo de Rosa y Paco en el reservado de 'First Dates'

Después de tener una amena conversación, Paco y Rosa tenían la oportunidad de pasar un rato a solas en el reservado de 'First Dates', el que se convertía en una auténtica discoteca y él mostraba cómo es todas las noches cuando sale de fiesta y ambos disfrutaban de un baile juntos sacando sus pasos más prohibidos.

"Pensaba que se iba a cortar, ha bailado y hasta se ha agachado", decía él tras compartir este momento con Rosa y ella aseguraba haber hecho "un esfuerzo", pero se lo había pasado muy bien.

Cuando llegaba el momento de tomar la decisión final, el primero en responder era Paco, el que aseguraba que "le encantaría una segunda cita con él". Pero Rosa no pensaba lo mismo: "Me has encantado, me ha gustado estar contigo, pero como pareja no, amistad si. Un buen amigo como tú a mí me hace mucha falta, pero sentimental no". A lo que él reaccionaba: "Qué bonito, ha sido un placer". Y así cada uno se marchaba por un lado.