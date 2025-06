Lara Guerra 01 JUL 2025 - 00:16h.

Llega a 'First Dates' Daniel, un granjero directo de Valencia que se define como un amante de los animales. El soltero confiesa que en relaciones no ha tenido mucha suerte, pero no se considera "incompatible" con nadie. Su chica ideal tiene que ser divertida y le tienen que gustar los animales.

Por la puerta del restaurante del amor llega Laia, una joven de 19 años que viene desde Valencia dispuesta a encontrar a su persona ideal ya que anteriormente no ha tenido suerte. La primera impresión al verse ha sido buena para ambos, sin embargo, cuando la soltera ha visto que su cita le había traído huevos y esta no ha respondido como esperaba, Daniel ha confesado que "me ha mirado como si fuera un alienígena".

Tras esto, Carlos Sobera les lleva hasta las mesa donde la pareja puede conocerse mejor. La conversación ha comenzado con el soltero desvelando el por qué su camino ahora es ser granjero, y es que además de esta tarea, Daniel cuida de su primo; un gesto que ha causado gran ternura a Laia. Por otro lado, la soltera le ha explicado que a ella en el amor le encantaría que fuese como en las películas de amor, algo en lo que no ha coincido con el soltero y que ha molestado a Laia: "Si estoy de cita contigo, lo menos que quiero es que me digas que soy una flipada por mi gusto por las pelis románticas".

Sobre relaciones, Daniel le ha confesado no haber tenido parejas antes: "No he tenido, soy granjero qué esperas, pero a más de una de mi pueblo le daría bandurría", a lo que Laia ha revelado al programa que pese a que le gusta que su cita no haya tenido parejas anteriores, no le ha agradado tener que escuchar que quiere acostarse con varias de su pueblo: "Yo si voy a una cita no hago eso".

Ambos han confesado al programa que se lo están pasando bien en la cita y coinciden en bastante aspectos, algo que ha motivado a los dos a proseguir la conversación. Tras un debate sobre quién paga el dinero, ha llegado el momento de conocer si ambos quieren seguir conociéndose.

La decisión final

Tras una cita donde la velada ha sido de risas y flitreo, tanto Daniel como Laia han decidido tener una siguiente cita para seguir conociéndose.