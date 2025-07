Laura Ceballo 08 JUL 2025 - 22:55h.

Karla y Alberto estaban manteniendo la cita que todo soltero desea tener en su visita a 'First dates'. Desde el primer momento han conectado a la perfección y, poco a poco, han ido descbriendo que tenían bastantes cosas en común. Después de una primera impresión insuperable, la cita únicamente ha ido a mejor.

Por otro lado, Paco y Rosa también estaban disfrutando de una velada estupenda. Ambos tienen 74 años, y buscan a alguien con energía con quien disfrutar de la vida. Eso sí, él es la tercera vez que visita el programa y lo hace con la esperanza de que a la tercera vaya la vencida.

En un momento de la noche, Alberto se ha disculpado con Karla y se ha ausentado unos minutos para ir al baño. Eso sí, no sin antes sincerarse y decirle lo bien que estaba yendo la cita: "Nunca he hecho una cita así. Esto es una cita súper chula, me parece increíble que junten a dos personas que sean afines. Tienes una sonrisa muy bonita".

Por su parte, ella también le hacía saber que se encontraba cómoda y encantada con haberle conocido: "Yo estaba nerviosa, no saber qué persona vas a conocer... Pero me ha encantado".

Karla: "Estoy en shock"

Una vez Alberto ya se encontraba en el aseo del restaurante del amor, aprovechaba para mensajearse con alguien y decirle lo bien que estaba yendo todo. Mientras, ella se sinceraba con Laura Boado: "Me encanta. Siento que hay feeling. Estoy como en shock".

Y no solo eso. Karla aprovechaba la ausencia de Alberto para comunicarse con la mesa de al lado, donde cenaban Paco y Rosa. Ambos se preocupaban por ella y por cómo estaba yendo su cita. "Yo estoy enamorada", les decía mientas hacía un corazón con sus manos. "Le ha pegado el flechazo, ¡qué bonito!", reaccionaban ellos.

Paco no se quedaba atrás y aprovechaba la ocasión para reconocer delante de su cita lo encantado que estaba él también: "Yo también, eh. 'La Rosa' para mí... Rosa bendita. Muy simpática, me gusta".