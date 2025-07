Javier tiene un gesto durante la cita que a Carmen le ha parecido una falta de respeto

Carmen tiene 51 años, es diseñadora de moda y viene desde Murcia al restaurante más famoso de la televisión vestida con un diseño de novia para manifestar y así encontrar el amor en el programa: "Estoy en el momento", asegura. La soltera se define así misma como una persona "romántica y pasional" que quiere un hombre que le aporte a su vida.

Por la puerta de 'First Dates' entra Javier, un hombre de 51 años, empresario de Sevilla y muy deportista. En la misma barra del restaurante, lugar en el que se han visto por primera vez, comienzan a conocerse. La primera impresión de Carmen, siendo sinceros, no ha sido muy buena: "No me ha gustado. No es de mi estilo porque. pese a que quiero que se cuiden, no lo quiero tan ajustado".

Tras romper el hielo, Carlos Sobera interrumpe su conversación para acercarles hasta la mesa pues es allí donde la pareja podrá conocerse más y ver si están hechos el uno para el otro. Y, aunque parecía que esa primera impresión había remontado durante la velada, un inesperado inconveniente rompe de nuevo la magia que habían conseguido construir.

"Me ha parecido una falta de respeto"

Todo parecía ir viento en popa hasta que el móvil de Javier empieza a sonar sobre la mesa. En vez de dejarlo estar, el soltero decide coger la llamada, un gesto que visiblemente molesta a su cita. "Me ha parecido una falta de respeto hacia mí porque el teléfono directamente lo tenía que haber tenido en el bolsillo o simplemente boca abajo. Yo en una cita no tengo el teléfono en la mesa", confiesa Carmen en su momento a solas con el programa.

Al colgar, la soltera se ríe irónicamente y le pregunta por la conversación que acaba de tener: "O sea, ¿el 25 firmas?". Javier le contesta que es una persona que anda muy ocupada con el trabajo, algo que no duda ni por un segundo Carmen. "¿Vas a tener tiempo para novias?", le pregunta instantáneamente. "Depende. ¿Tú vas a tener tiempo para novios?", le contesta su cita. Una pregunta que venía con doble intención, pues si tiene tiempo para tenerlo, quiere que sea ella quien se mude a Sevilla para poder mantener una relación.

La decisión final de Javier y Carmen

Después de remontar la conversación, bajar las barreras y tener un momento íntimo en el spa del restaurante en el que ambos se han intercambiado masajes con un rodillo de bambú, ha llegado el momento de decir en voz alta cuál quieren que sea su futuro: ¿Se irán juntos o, por el contrario, se separarán?.

Ya en la sala de la decisión final, a Javier no le ha falta pensárselo mucho: quiere una segunda cita para conocerse mejor y hacer cosas juntos. Como símbolo de sus ganas, le regala una pulsera “todo incluido” en el que va su corazón, su cuerpo y su ser. Carmen, por su parte, también tendría una segunda cita a pesar de haber sentido algunas dudas a lo largo de la cita. ¡El amor triunfa en 'First Dates'!