Miranda y Relda, dos divas solteras se encuentran en un divertida y colorida cita en ‘First Dates: Summer Resort’, no te lo puedes perder

'First Dates' | Programa completo, en vídeo (16/07/2025)

Miranda es una joven un poco loca “me gusta divertirme” y se viste muy divertida. Con un rollo Frida Kahlo le ha confesado a Carlos Sobera que no se depilaba ninguna parte de su cuerpo ni las cejas. Se ha traído una libretita para dejarle a su cita en ‘First Dates: Summer Resort’ una pista sobre ella. Suele utilizar su estética cómo un filtro que le avisa de la gente que no se le va a acercar.

A Relda, su cita, le gusta mucho el verano por las fiestas y por poder ir vestida casi sin ropa. Desde pequeña le han gustado hombres y mujeres, pero ha necesitado su proceso para aceptarlo. Es cantante, escribe sus propias canciones y le gusta mucho la moda. Al ver el dibujo de Miranda ha exclamado un “qué tierna, qué cuqui”. Al verse, se han gustado mucho “habéis acertado”.

Relda: "Me encanta vestir como una perra, estoy buenísima"

La cena ha comenzado la cena hablando de sus profesiones. Miranda le ha dicho que era influencer de moda y diseñadora. Relda le ha contado que ella era cantante, pero que también era peluquera y hacía trenzas. Le ha explicado que el morado reflejaba su personalidad y que, aunque a veces sentía que no podía pasar desapercibida, le gustaba mucho. También le ha confesado que le encantaba “vestir como una perra, me gusta mirar mi culo en los escaparates cuando paso. No creo, yo sé que estoy buenísima”.

Relda ha querido saber qué buscaba su cita en el programa y Miranda le ha explicado que buscaba a una persona que entendiera su rollo, pero al mismo tiempo que la complementara. Relda estaba encantada con su cita, pero Miranda estaba sintiendo que estaba con alguien muy parecido a ella. Eso sí, ha sentido que tenía un lado misterioso que le podía gustar.

En el tema sexual, le ha confesado que no era de sexo rápido y que era más de conexión. Relda también está en ese punto, pero le ha confesado que antes era más perra. Ha querido saber si le gustaba “lamer pies” y Miranda le ha dicho que no era su rollo. Relda asegura que no tiene fetiches sexuales, pero lo de “oler sobacos…”. Rápidamente le ha dicho que era broma y se han reído.

De hecho, al hablar de sobacos y ver que Miranda tenía las axilas llenas de pelos, Relda ha sentido que “también tendrá el chumino peludo, pero bueno, me da igual”. En mitad de la cita, Relda se ha levantado y micrófono en mano ha regresado al salón para demostrarle su arte músical.

En el momento de la decisión final, Relda ha dicho que sí a una segunda cita porque Miranda la había encantado, pero ella le ha dicho que eran demasiado divas las dos para hacer un match amoroso. Le suelen gustar las chicas más masculinas y cree que podrían divertirse mucho, pero en plan amistad. Relda se ha sorprendido y se ha marchado con un “me abanico el conejo”.