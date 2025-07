First Dates 16 JUL 2025 - 23:22h.

Sirey tiene 29 años, es estríper y estudiante, y llega desde Barcelona a 'First Dates' dispuesta a complementar su matrimonio, ya que su relación es abierta.

Nuestra soltera cuenta que fue su marido el que le propuso esta decisión, y pese a que de primeras no le pareció buena opción, sintió que era algo que su pareja necesitaba y aceptó. La soltera no busca en concreto un chico o chica, si no una persona que le guste.

Por las puertas del restaurante del amor llega Verónica, una mujer de 21 años, directa de Valencia, para encontrar el amor. Quiere experimentar y si hay posibilidad, que se dé una relación. Nada más llegar y encontrarse con Sirey, asegura que se ha quedado “completamente fascinada”.

Ya en la mesa, Sirey y Verónica han empezado a conocerse un poco más y se han llevado muy, pero que muy bien. Vero le ha confesado a su cita que es su primera cita a ciegas y le comenta que ha sido una grata sorpresa: ''Me gustas'', y Sirey se ha sonrojado.

Ambas han hablado sobre sus relaciones y Sirey le ha confesado a Vero que está casada: ''No me lo puedo creer'', se ha sorprendido ella, y Sirey le ha explicado más: ''Tengo una relación abierta'', y Vero se lo ha tomado muy bien: ''Quiero experimentar, estoy abierta a todo''.

Sirey le comenta a Vero que le encanta acudir a fiestas de ambiente liberal y a ella le ha encantado la idea de acompañarla para poder conocer a más gente: ''Quiero ir, quiero probar'', y ambas lo han pasado increíblemente bien juntas durante la cena.

La decisión final

La cita ha ido tan bien entre nuestras solteras que se han lanzado ha pasar un rato a solas en la sala de la intimidad del restaurante. Allí, Sirey le ha hecho un striptease a Vero que la ha dejado con la boca abierta ¿decidirán volver a verse?

Vero ha querido una segunda cita con Sirey: ''Me caíste bien, me gustaría conocer un poco más ese entorno, experimentar, sí me gustaría una segunda cita'', y su cita ha estado de acuerdo: ''Sería interesante conocerla más profundamente''.