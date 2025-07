First Dates 10 JUL 2025 - 22:55h.

Chus es una mujer de Palencia a la que le encanta ayudar a los pobres y los discapacitados. Carlos Sobera se ha fijado en su broche de osito y ella le ha dicho que sentía que el oso era un poquito como ella “apacible y tranquilo”. Se define como una mujer buena “gilipollas más bien” que ayuda a todo el mundo, pero ahora necesita a un hombre que le haga un café con leche, con quién salir y un poquito de humanidad. Algo parecido a lo que buscaba Isabel.

Angelino, su cita, tiene claro que la ciudad ya no es para él. Estuvo 18 años viviendo en Barcelona y sentía que no había tiempo de descanso “un ajetreo de miedo, sin sosiego”. Ahora se ha jubilado y se ha ido a vivir al pueblo. Al verle, Chus ha visto a un tipo muy mayor y él a una señora que no le gustaba nada de nada “físicamente no me gusta, se ve muy floja, no la veo con energía”. Angelino ha traído una garrotita para el presentador de ‘First Dates’ y le ha gastado una broma a las gemelas con una doble.

Chus siente que su cita se conserva muy bien para su edad

La cena ha comenzado con los solteros hablando de sus lugares de origen y Chus se ha asustado porque a ella no le importa moverse, pero entre Palencia y Albacete hay mucha distancia. Se han sorprendido con sus edades y al saber que Angelino tenía 78, ha sentido que estaba muy bien conservado “limpito, arreglado y sobre todo, la educación”. Chus esta intentando sacar conversación, pero a Angelino no le había gustado su físico y no estaba muy hablador.

Chus le ha contado a su cita que tenía una asociación para ayudar a la gente y a Angelino le ha sorprendido. Ha sentido que Chus era muy buena persona y que tenía que haber pasado mucho en la vida “he estado bien a gusto escuchándola”. Él le ha hablado de su sensación de la espiritualidad y no ha dudado en decirle “eres muy buena persona”.

La distancia hace que la cita de Angelino y Chus se complique

La soltera le ha dicho que quería encontrar a una persona que sea humana “que sea amable, que me conquiste día a día y que respete lo que a mí me gusta, y que nos respetemos mutuamente”. Angelino le ha dicho que ella buscaba una mujer a la que le gustara el campo y que se fuera a su pueblo a vivir. Chus le ha dicho que le gustaba mucho el campo, pero que su pueblo estaba muy lejos. No le podía decir que no, pero tampoco que sí, por ahora.

Angelino ha pagado la cena y ella ha sentido que le debía una. De hecho, le ha dicho que sí a una segunda cita tras conocerse un poquito mejor por teléfono. Sin embargo, Angelino le ha dicho que no quería repetir porque no quería irse a su pueblo y “la veo un poco floja, envejecida. Te veo muy buena mujer, créeme… con el tiempo”.