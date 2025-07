First Dates 09 JUL 2025 - 23:15h.

Descubre cómo ha ido la cita de Paqui y Pedro en el restaurante del amor

La inspiradora historia de lucha de un soltero contra el cáncer: "Los médicos decían que no me iba a levantar"

A sus 74 años, Paqui llega desde Valencia al restaurante del amor después de haber estado casada, separada y divorciada. Nuestra soltera confiesa que ''quiere vivir'' y por eso ha decidido lanzarse de nuevo al amor.

Paqui busca un hombre que sea ''romántico, cariñoso y amable'', además físicamente confiesa que busca un hombre como Carlos Sobera.

Nuestra soltera cenará con Pedro, un empresario jubilado de 76 años que confiesa que es ''de lo más simpático que te puede dar la vida''. Pero nada más ver a su cita, a Paqui no le ha gustado: ''No me gusta, lo mismo que la fruta o los pasteles, antes te lo comes con los ojos que con la boca''.

Ya en la mesa, Pedro le confiesa a Paqui que fue su hija la que le apuntó a 'First Dates' y a los dos les entra la risa. A ambos se les nota un poco nerviosos por la situación, pero la cena transcurre sin sobresaltos, con educación y buenos modales.

Paqui ha explicado que de primeras busca una amistad y le ha dicho que no quiere meter a nadie tan rápido en casa, Pedro ha estado de acuerdo con ella: ''Yo ni ahora ni luego, muy bien, pero cada uno en su casa'', pero a ella no le ha sentado nada bien: ''¿Para qué viene? Yo quiero vivir en mi casa, pues hijo mío, quédate en tu casa''.

Además, ella le cuenta que le encanta bailar, pero él admite que no es ''muy bailongo''. Por otro lado, ambos han hablado de religión, pero tampoco han coincidido en eso. En lo que si coincide es que a ambos les gusta viajar.

Paqui y Pedro tienen distintas formas de ver la vida, pero nada les ha alejado de lanzarse a bailar, aunque han preferido hacerlo desde la lejanía, sin pegarse ni cogerse, de hecho Paqui, se ha mostrado muy contundente: ''A mí Pedro no me gusta. Muy bajito, me gustan más altos, más esbeltos, una cosa como yo, y como yo no es''.

¿Habrá habido química? ¿Se darán una segunda oportunidad?

La decisión final

Después de una velada en la que han descubierto que son muy diferentes, Pedro y Paqui se han vuelto a ver las caras en la decisión final, y aunque los dos han admitido habérselo pasado muy bien, han decidido no continuar el camino juntos.

''Como amistad sí, pero otra cosa no'', ha explicado Paqui, y Pedro ha estado de acuerdo: ''Como amiga sí, pero no ha habido ese feeling que yo esperaba que hubiese'', y ambos han decidido separarse.