Un soltero de ‘First Dates’ alucina al comprobar que su cita confunde un risotto con un solomillo

No te puedes perder el momento en el que la soltera afirma convencida que se está comiendo un solomillo ¡Increíble!

José Antonio, José, se ha presentado en ‘First Dates’ como un tipo muy romántico para el que el sexo ocupa un lugar secundario. Le ha contado a Carlos Sobera que solo ha tenido una pareja en su vida y que fue una cosita de unos meses cuando tenía 16 años. No sabe si es muy exigente, pero no ha vuelto a tener nada serio 12 años después.

Ariadna, su cita, ha tenido muchos rolletes de una semana porque no quiere que le hagan daño. Al verla, José ha sentido que era una chica en la que se podría fijar una noche, pero ella no lo ha visto igual y la cita no ha comenzado con mucha alegría. Han coincidido en que los dos habían estudiado integración social, pero él está trabajando de profe y preparándose unas oposiciones y ella trabaja de auxiliar de enfermería y no tiene intención de ejercer.

El rap, el único punto en común de los solteros

A José le ha parecido que su cita era muy poco ambiciosa. Ella ha sacado el tema de la música y el soltero le ha hablado de rap, algo que tenían en común, pero que no ha despertado ningún tipo de feeling entre ellos. Estaban hablando por hablar de algo y pasar el rato.

José le ha contado que antes de la pandemia iba a muchas batallas y le gustaba mucho improvisar, pero que después se había frenado. En el amor, Ariadna le ha dicho que solo había tenido una relación cuando era pequeña y lo demás, rolletes. José le estaba pareciendo un chico muy buenín y ella es más de malotes.

También han hablado de cine y Ariadna le ha dicho que su peli de acción era Fast & Furious y romántica Tres metros sobre el cielo, dos títulos que a José le han dicho mucho de cómo veía su cita el amor “es bastante tóxico”. Ha sentido que era una chica bastante superficial. Les han servido el segundo plato y Ariadna ha sentido que no sabía si le iba a gustar. José le ha preguntado que qué era y ha alucinado al escucharla decir que era solomillo cuando en realidad era un risotto de calabaza.

José rapea para Ariadna en el reservado y la sorprende

El rap ha sido su único punto de unión entre los solteros y en el reservado, José ha cogido el micrófono y le ha rapeado su cita con mucho ritmo. Ha comenzado con mucha vergüenza, pero poco a poco se ha ido viniendo arriba.

En el momento de la decisión final, se han confesado las cosas que más les habían gustado y se han dado calabazas mutuas con mucha delicadeza.