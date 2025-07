Carlos Sobera aprende a tirar las cartas del tarot en 'First Dates': ''Te quejarás''

First Dates 09 JUL 2025 - 22:40h.

El presentador no lo ha dudado a la hora de tirar las cartas

Dos solteros, en medio de sus respectivas citas, tienen una divertida conversación de mesa a mesa: "¡Me he enamorado!"

Noa tiene 20 años y llega desde Barcelona a 'First Dates' con muchas ganas de encontrar el amor porque asegura que ''se le resiste'' y confiesa que normalmente elige mal a sus parejas: ''Cuando la típica persona que dices 'te va arruinar la vida', ahí voy, de cabeza''.

A nuestra soltera le encanta el mundo del tarot, cuenta que su madre se dedica a ello y por eso ha traído hasta el restaurante las cartas y las piedras para darle un poco más de misterio a la cita a ciegas. Busca un chico que sea sincero, que le trate bien y que sea gracioso.

Antes de recibir a su cita, Carlos Sobera ha querido saber cómo funcionan las cartas del tarot y se ha lanzado ha tirarlas, acto seguido se interesa por qué cree Noa que dicen.

''Las copas hablan de amor, y este es el as de copas, buena carta. Este es el ermitaño, que representa salir de la zona de confort (...)'', ha explicado Noa, y el presentador se ha emocionado: ''Todo bueno, te quejarás. Te he echado unas cartas fabulosas''.

Noa cenará con Jorge, que nada más ver a su cita se ha mostrado ilusionado: ''Es una chica muy guapa, la verdad, justo mi tipo. Me ha parecido increíble''. A Noa le ha parecido ''una persona bastante normal'', pero no se ha cerrado a conocerle.

Desde el primer momento hay química. Noa y Jorge se sientan en la mesa listos para compartir una cena que se promete especial. Durante la cena, entre risas y miradas cómplices, la conversación fluye con naturalidad. Jorge se muestra encantado con la energía de Noa y, en un momento, se fija en uno de los tatuajes que ella lleva en el brazo. Le pregunta con interés, y Noa le cuenta con pasión la historia detrás de cada diseño.

A Jorge le fascina la manera en que Noa expresa su mundo a través de la tinta, y como él también tiene tatuajes la conversación va viento en popa y da da pie a hablar de arte, viajes y música, descubriendo que tienen más en común de lo que esperaban.

La cita ha ido tan bien, que ambos han empezado a hablar de sexo y Jorge ha confesado algo: ''Soy muy activo, demasiado. Me gusta ser muy bruto'', y Noa se ha sorprendido: ''Mientras no me tenga esclavizada como un conejo. Que yo soy asmática, pero no pasa nada, me llevo mi ventolin''.

La decisión final

Tras una agradable velada, en la que no ha faltado la química, Noa le ha enseñado a Jorge todo lo relacionado con el mundo del tarot, y él se ha mostrado muy interesado. La cita ha ido a más y nuestros solteros han acabado dándose un beso muy pasional.

Ya en la decisión final, Noa ha aceptado tener una segunda cita con Jorge: ''Me has parecido muy majo, me he reído mucho. Me gustaría conocernos un poco más'', y él ha estado de acuerdo: ''Me has parecido una chica espectacular, se puede hablar contigo de muchas cosas''.