First Dates 09 JUL 2025 - 23:00h.

Noa y Jorge han sentido una química innegable

La confesión sobre sexo de un soltero en 'First Dates' hace que su cita desee conocerle más: "Me encanta lo que me estás diciendo"

Noa, una joven de 20 años llegada desde Barcelona, aterriza en 'First Dates' con una mezcla de ilusión y ganas de romper su mala racha en el amor. Confiesa que no tiene mucha puntería eligiendo pareja: "Siempre me fijo en el típico que sabes que te va a complicar la vida... y ahí voy, de cabeza".

Tiene claro lo que busca: alguien sincero, divertido y que la trate bien. Y aunque llega con una actitud abierta, también sabe que no se va a conformar con cualquiera.

Al restaurante llega Jorge, que nada más verla se queda prendado: “Es una chica muy guapa, justo mi tipo. Me ha parecido increíble”. Noa, en cambio, lo percibe como alguien “bastante normal”, pero no cierra la puerta y decide dejarse llevar.

Desde los primeros minutos, la conexión entre ellos se hace notar. Se sientan a la mesa y enseguida surgen las risas y las primeras miradas cómplices. La conversación fluye con naturalidad. En un momento, Jorge se fija en los tatuajes que Noa lleva en el brazo. Le pregunta curioso, y ella le cuenta con entusiasmo el significado que hay detrás de cada uno.

Ya con la cena avanzada, la conversación sube de tono y ambos se sueltan más. Jorge, sin filtros, lanza una confesión inesperada: “Soy muy activo, demasiado. Me gusta ser muy bruto”. Noa, entre risas y sorpresa, responde con ironía a las cámaras del programa: “Mientras no me tenga como un conejo esclavizado... Que yo soy asmática, pero no pasa nada, me llevo el ventolin”.

Entre bromas, miradas y mucha complicidad, la cita termina por todo lo alto. Parece que esta vez, Noa no se ha equivocado al elegir.

La decisión final

Después de compartir una velada muy especial, llena de complicidad y buenas sensaciones, la conexión entre ambos ha ido creciendo y ha culminado en un beso cargado de pasión.

Ya en la decisión final, Noa ha aceptado tener una segunda cita con Jorge: ''Me has parecido muy majo, me he reído mucho. Me gustaría conocernos un poco más'', y él ha estado de acuerdo: ''Me has parecido una chica espectacular, se puede hablar contigo de muchas cosas''.