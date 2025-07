Lara Guerra Madrid, 15 JUL 2025 - 23:05h.

Al cumplir siete años, María vivió una experiencia que ha conseguido poner los pelos de punta a su cita

Una soltera de ‘First Dates’, en shock al escuchar los viajes astrales de su cita: “Me veo tumbado en la cama y me voy al espacio”

Emilio tiene 78 años, es agente comercial jubilado y llega desde Torremolinos, Málaga, para encontrar el amor. En las relaciones, según confiesa, no se puede quejar pero, en este momento vital en el que se siente una persona muy positiva y con ganas de vivir la vida, quiere encontrar a alguien que se complemente en ese aspecto.

Por la puerta de 'First Dates' aparece María, una mujer empresaria ya jubilada de 74 años que viene desde Benalmádena, Málaga, para encontrar a su persona especial. Las primeras sensaciones por parte de la soltera al ver a su cita han sido buenas, pero Emilio no ha sentido lo mismo: "No es el tipo de mujer que a mí me gusta".

Tras esto, la pareja comienza a conversar para conocerse y María no duda en decirle lo mucho que le encanta su físico, pero más se ha encandilado de su cita al enterarse de cuál es su signo zodiacal: "Tiene el horóscopo que a mí me va fenomenal".

Sobre su infancia, la soltera le confiesa que ha sido una niña muy curiosa y que con siete años, cuando su abuela falleció en su casa, ella quiso tumbarse junto a ella muerta. Una historia, que en principio se mostraba como una anécdota inocente, ha conseguido poner los pelos de punta al soltero quien ha preguntado de nuevo: "¿Te tumbaste con tu abuela muerta?". Pero no solo eso, María ha vivido muchas experiencias paranormales a lo largo de su vida, unas historias que han dejado "de piedra" a Emilio.

Por otro lado, el soltero le habla sobre lo que busca una relación: una mujer que sea una compañera y cómplice. Asimismo, ha querido saber más sobre las últimas parejas de María, pero la sorpresa ha venido cuando ni ella misma se acordaba de cuándo tuvo la última: "Creo que… ¿20 años?".

La conversación avanza y la pareja parece que presenta indicios de poder formar una relación, tal es así que la propia soltera se sincera con su cita y le revela sus sentimientos: "Vamos a conocernos, a mí me has gustado mucho de verdad así que, si te agrado también, busquemos la manera y que surja todo bien".

María y Emilio disfrutan de unos bonitos besos en el jacuzzi

Después de una bonita cena, los solteros han podido disfrutar de la sala del jacuzzi donde los besos han sido los grandes protagonistas. Y con ello ha llegado el momento de tomar la decisión final y, como se veía venir, ninguno de los dos ha dudado en decir que sí van a seguir conociéndose