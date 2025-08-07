First Dates 07 AGO 2025 - 22:55h.

María y Frank parecían estar hechos el uno para el otro: son fans de Disney y les encanta el deporte

María cree en la magia y en los cuentos de hadas. Así que ha venido a ‘First Dates’ con su vestidazo rojo de princesa dispuesta a enamorarse. ¿Será Frank el príncipe azul que estaba buscando? ¿O les pasará como a Jeannine y a 'Tarrito', que no estaban hechos el uno para el otro?

Ella es animadora infantil y hace espectáculos de Disney. Se mete en la piel de todos los personajes femeninos de la franquicia y canta, baila e interpreta. Le encanta conectar con los niños y hacerles felices. Por eso, viene al restaurante del amor en busca de una persona que también crea en la magia y que sea tan activo como ella.

Nada más cruzar la puerta del restaurante, Carlos Sobera le preguntó a Frank si le gustaban Disney y el deporte, dos de los requisitos de María. La respuesta fue afirmativa y, desde ese momento, la cita de ambos fluyó como la seda.

La cita de Mary Poppins y Hércules

María le detalló a Frank en qué consistía su trabajo y también le reveló su pasión por Disney y que su personaje favorito era Mary Poppins. Dicho esto, le preguntó: “¿Te cuento un secreto?”. Él respondió: “Los que tú quieras” e inmediatamente María se puso a cantar la canción ‘Con un poco de azúcar’, de la película protagonizada por la niñera mágica.

Su voz y su interpretación dejaron completamente impresionado a Frank. “Me quedé embobado. ¿Cómo es capaz de sacar esa melodía? Si le cambia hasta el sonido de la voz”, comentó después.

Luego siguieron hablando y él reveló que su personaje favorito de Disney era Hércules. “Mary Poppins y Hércules son un buen match, yo creo”, dijo ella. ¡Y vaya que sí! A la hora de tomar la decisión final, los dos decidieron seguir conociéndose y abandonaron ‘First Dates’ al más puro estilo Disney, con Frank llevando en brazos a su princesa.