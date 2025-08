First Dates 06 AGO 2025 - 22:40h.

Clifford se encontró de la noche a la mañana sin familia y le adoptó su profesora de música

Clifford, de 21 años, está acostumbrado a que las personas se emocionen cuando escuchan la historia de su vida. “De normal la gente llora”, le confesó a Mariana, su cita de la noche. En este caso no fue una excepción, aunque ella no lo hizo delante de él, sino mirando a cámara. “Es jodido”, reconoció. ¿Cómo les iría en su cita, harían match o les pasaría como a Esmeralda y Stefano, entre los que no acabó de saltar la chispa?

Para Clifford, Mariana fue un gran sí desde el principio. Lo primero que le llamó la atención de ella fue su pelo. Más tarde le confesaría que él también lo había llevado así, a lo afro, aunque era muy complicado de manejar y por eso decidió hacerse rastas.

Por su parte, Mariana hubiera preferido a alguien más alto, pero cuando fue conociendo a su cita sus prejuicios se desvanecieron. El carácter extrovertido y amable de Clifford la conquistó y los dos decidieron seguir conociéndose.

La historia de Clifford

Clifford nació en Ghana y viajó a España con su padre cuando era pequeño. También les acompañaba la pareja de él. Por una serie de acontecimiento, su padre acabó preso y su entonces pareja “nos robó la cuenta bancaria, secuestró a una hermanastra y ya no sé dónde está”.

Todo eso ocurrió un domingo y ese mismo lunes Clifford tenía que ir al colegio. Se caracterizaba por ser muy participativo, pero ese día estaba muy callado y su profesora de música, que también era su tutora, se dio cuenta. Después de clase le preguntó qué le ocurría y él se lo contó. “De momento me he quedado solo en Europa”, le dijo.

A los dos días, el director del colegio se reunió con él y le preguntó que si prefería irse a vivir con una familia o a un centro de menores. “A un centro no voy ni loco”, dijo Clifford. Al cabo de media hora, aparecieron su profesora de música y su marido. “Me llevaron para casa. Ellos me han criado y son mis padres”, afirmó.

Mariana se quedó de lo más impactada tras escuchar su historia. “Me dejaste fría”, le dijo. “De normal la gente llora”, respondió él. Esta vez no fue una excepción: Mariana no pudo contener las lágrimas al recordar la historia de su cita de la noche cuando estaba hablando mirando a cámara.

La decisión final de Mariana y Clifford

La cita de Mariana y Clifford fluyó con mucha naturalidad y los dos se sintieron muy cómodos. Por eso, a la hora de tomar la decisión final los dos decidieron seguir conociéndose.