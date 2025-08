Lara Guerra 05 AGO 2025 - 22:40h.

Una soltera de Carabaña bromea con sus relaciones sexuales: “Tengo más agujeros en la oreja que abajo”

Ken tiene 24 años, es creador de contenido y estudiante, llega desde Altea dispuesto a encontrar el amor en ‘First Dates’. Nada más llegar al restaurante sus primeras palabras hacen referencia a Santiago Abascal, al cual considera que sería un gran presidente para acabar con la inmigración ilegal y para apoyar al crecimiento de empresas y jóvenes.

Ken asegura que no le gusta la fiesta porque le genera desconfianza cuando la gente bebe y no sabe lo que hace. A Carlos Sobera le ha confesado que le importa que su pareja tenga las ideas claras y asimismo, le ha escrito tres ‘red flags’ para que se las muestre a su cita. Por la puerta llega Leire, una joven estudiante de 18 años que viene desde Alcobendas para encontrar a su media naranja con la ayuda de Carlos Sobera. Nada más llegar confiesa al programa que Santiago Abascal sería un gran presidente: “A España le hace falta un gran cambio”.

Las red flags de Ken: el feminismo, la actividad sexual y el botox excesivo

Sobre las red flags que ha dejado previamente Ken, Carlos ha ido leyéndoselas a su cita una a una. La primera es “que no sea sexualmente activa”, la segunda “no le gustaría que fuera feminista” y tercera “que no tengas botox excesivo”. La primera impresión de Leire al escucharlas es que considera a Ken como una persona superficial.

La conversación continúa de manera fluida y la pareja ha hablado sobre a qué se dedican y cuáles son sus hobbies. Leire se ha visto muy sorprendida cuando ha escuchado a Ken decir que estudia de manera autónoma programación y que le gusta cuidarse. Ante esto la soltera no ha dudado en decirle al programa que “no coincidimos en nada. Es muy parado, necesito intensidad y sangre”.

Tras esto, Leire ha querido sacar el tema de la política, algo que desde el primer momento de sus presentaciones parecen coincidir y que podría ser el punto en el que la pareja encuentre la chispa. Ambos son de derechas y coinciden que España no está en su mejor momento con Pedro Sánchez.

Después de la política, de nuevo es la soltera quien lleva las riendas de la conversación y ha querido saber si le gusta el fútbol y el deporte en general, pero no ha obtenido la respuesta que esperaba. A Ken no le gusta el fútbol y en el deporte se apuntó a balonmano pero el contacto físico le agobió y lo dejó. Al escuchar estas palabras, Leire no daba crédito sobre lo que estaba escuchando y le asegura al programa que “es muy blandito”.

La decisión final de los solteros

Tras la cena, ha llegado el momento de que la pareja de solteros confiese si tendría una segunda cita. Ken ha encontrado un puntito de conexión con Leire y le gustaría tener una segunda cita, pero ella en cambio, no ha encontrado esa chispa para conocerse más.