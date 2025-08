Lara Guerra 04 AGO 2025 - 23:16h.

Lucas Mariano tiene 48 años, es estilista y llega desde Málaga para conocer el amor en el restaurante de ‘First Dates’. A Carlos Sobera no ha dudado en contarle lo mucho que le gusta cortar y peinar, estuvo 30 años con un centro en Estados Unidos, pero “tuve que cerrar ese capítulo”. Desde entonces viaja por el mundo cantando en las calles.

En el amor quiere a alguien sincero, que de todo por amor. Por la puerta llega Neto, un agente logístico de 39 años que llega desde Barcelona para conocer al que puede ser el amor de su vida. Desde la barra del bar comienzan a conocerse y para Neto su primera impresión no parece haber sido un flechazo: “No me despierta el demonio que llevo dentro”.

Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde la pareja podrá conocerse mejor. Neto le ha contado que estuvo viviendo muchos años en Brasil, pero sintió que “no encajaba”. Además, en el ámbito religioso, su familia es protestante y siempre creció en un entorno donde “no podía ser yo”. Estuvo un tiempo sin hablarse con su familia hasta que consiguieron entenderle y volver a mantener una bonita relación.

Por la parte de Lucas, él a los 16 años tuvo muchas ganas de estudiar y viajar por el mundo. Sin embargo, tuvo un motivo de peso por el que quería salir de Argentina a esa edad; y es que allí “no había una comunidad gay tan abierta como para tener libertad”. Desde aquel momento el soltero se dedica a viajar por el mundo. Una razón con la que Neto se ha sentido muy comprendido, pero que su cita cante en la calle no le genera una estabilidad.

Por otro lado, Neto le ha confesado que cuando está enamorado necesita mucho afecto, por lo tanto, necesita a la persona cerca; para él el lenguaje del amor es el cariño. En este contexto ha recordado que a su cita le encanta viajar por lo que podría ser un punto en el que la pareja no coincide. En todo momento le ha demostrado a su cita que no está dispuesto a tener una relación a distancia, pero el motivo real ha sido la poca química que ha sentido con él: “He tenido que agarrarme a la distancia porque él no me ha gustado”

La decisión final de los solteros

Después de una cena en la que faltaba química, los solteros han acudido a una de las salas del restaurante y Lucas le ha demostrado sus dotes artísticas cantando una canción. Sin embargo, Neto ha confesado al programa que no le gusta nada cómo canta su cita.

Tras esto, mientras que Lucas no ha dudado en decir que sí quiere volver a verle, su cita ha dado un no por respuesta aludiendo de nuevo al problema que le genera la distancia.