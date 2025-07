Laura Ceballo 31 JUL 2025 - 22:45h.

Manuel visita el programa con su guitarra y se arranca a cantar en medio de su cita

La inesperada confesión de un soltero a Laura Boado sobre su cita: "¿Pero eso es bueno o malo?"

Compartir







Gloria y Manuel han visitado el restaurante de 'First dates' dispuestos a encontrar el amor. Ambos vienen desde Murcia y buscan a alguien con quien compartir la vida. Gloria trabaja de cocinera y Manuel dedica su vida a la música.

A lo largo de su cita, Gloria le ha sacado varias sonrisas a Manuel, que se había olvidado un poco del amor. Y es que su pasión por la música fue ganándole terreno al romanticismo. Tanto, que lleva años y años sin pareja.

Aprovechando la ocasión, no ha dudado en coger su guitarra y sorprender a Gloria con una preciosa canción: "Quería cantarte", le decía antes de empezar a tocar los primeros acordes.

Acto seguido, comenzaba a interpretar 'La quiero a morir'. Ella comenzaba acompañándole con palmas y todo el restaurante mriaba a Manuel alucinando con lo que estaba ocurriendo. "Tiene una voz muy bonita, canta muy bien", comentaba Gloria muy sorprendida con el equipo del programa.

La soltera le acompaña con baile

Y, tras las palmas, la soltera no dudaba en levantarse de la mesa y comenzar a bailar. "Es un artista, vamos", añadía una vez más. Y es que ambos estaban tan entregados al momento, que todo el restaurante de 'First dates' terminaba levántandose y uniéndose a ellos. Y, por supuesto, le regalaban un cálido aplauso al terminar.

"Me he divertido un poquito, nos hemos reído, hemos cantado, hemos hecho bailar a la gente... Yo creo que no se puede pedir más", decía Manuel. "Decías que no sabías cantar. ¡Vamos! A mí me vas a engañar tú. Y yo te he acompañado, la bailaora", añadía ella. "¡Qué arte tienes también!", le contestaba él.

Tras disfrutar, llegaba el momento de la decisión final. Gloria y Manuel tenían que ser sinceros y contestar a la gran pregunta: ¿Estarán dispuestos a tener una segunda cita?