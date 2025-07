Laura Ceballo 30 JUL 2025 - 22:45h.

Marta y Carlos han acudido a 'First dates' con el objetivo de encontrar el amor. La realidad es que Marta tiene una lista interminable de requisitos que se deben dar para que alguien se convierta en su pareja. Es posible que ese sea el motivo por el que nadie termina de encajarle del todo y nunca se ha enamorado. Su cita, Carlos, ha estado casado en tres ocasiones, aunque en la actualidad lleva cinco años separado.

Ambos viven en Toledo, en pueblos distintos pero no a mucha distancia. Su conversación fluía sin problemas, y Marta se lanzaba a hacerle una pregunta que parecía descartar finalmente: "Te iba a preguntar la edad, pero...". Carlos la encajaba a la perfección y no dudaba en confesársela: "Yo tengo 62 años".

La soltera alucinaba con su respuesta: "No los aparentas". Y él insistía orgulloso: "Pero los tengo. Y cumplo 63 ahora en septiembre", añadía. Marta se quedaba totalmente en shock y no dudaba en compartirlo con el equipo del programa: "Me ha dejado... Osea, es que tiene una genética... ¡Alucinante! Tener la edad que tiene y es que no tiene ninguna arruga".

Carlos: "La genética interior la tengo destrozada"

"No parece que tengas 63 años, eh. ¿Qué te has hecho?", le preguntada sin salir de su asombro. Era entonces cuando él le confesaba que era algo meramente físico: "Nada, ¿qué me voy a hacer? Es la genética de la chapa y pintura porque la genética interior la tengo destrozada".

Y es que, a sus 62 años, Carlos ha pasado por diversas operaciones: "Me dieron dos infartos, tengo dos operaciones de corazón, una operación de cáncer, de pólipos, de dos hernias, de todo...", le contaba. Eso sí, eso no hacía que ella dejara de admirarle: "Me sorprende que tenga esa actitud ante la vida todavía, con esa energía, con esa fuerza y esa forma de vivir".