Laura Ceballo 30 JUL 2025 - 23:22h.

Así ha sido el divertido momento durante la cita de Fran y Joan

Fran y Joan son polos opuestos. Ambos acudían al restaurante de 'First dates' dispuestos a encontrar el amor, pero pronto comenzaban a darse cuenta de que no encajaban. Eran muy diferentes y no lograban entenderse en los aspectos más básicos de una relación. No obstante, han protagonizado una divertida cita en la que no han faltado las bromas.

Después de pasar unos minutos charlando en su mesa, Laura Boado llegaba para tomarles nota de todo aquello que deseaban para cenar. "¿Qué os iba a decir? Hay alguien alérgico a algo, ¿no?", preguntaba.

Joan comenzaba entonces a enumerar todas sus alergias: "A las setas, derivados... Es una larga lista, eh. Al huevo crudo, a los champiñones... De carne solo como pollo. Y a los frutos secos". Laura le comentaba entonces las opciones que tenía: "Tienes las verduras asadas, la ensalada de quinoa, tataki de atún con ali oli o espaguetis. Creo que puedes comer todo".

Una lista "muy larga"

Tras decidir qué iban a tomar, la camarera les preguntaba por el postre para terminar, dándoles a elegir entre tarta de queso o coulant de chocolate. Ambos coincidían y apostaban por la tarta, pero Joan lanzaba una última pregunta: "¿No lleva nueces, no?".

Ha sido entonces cuando Fran ha lanzado una broma entre risas: "¿Eres igual de especial para los tíos?".