El pequeño detalle de un soltero que ha impresionado a su cita: "Acabas de ganar veinte puntos"

Laura Ceballo 31 JUL 2025 - 23:00h.

India se ha quedado alucinada con su confesión: "Me caes genial ahora mismo"

Un soltero convierte el restaurante de 'First dates' en un tablao flamenco: así ha sido su espectacular actuación

Compartir







India y Daniel han sido dos de los protagonistas de la noche de este jueves en 'First dates'. Con 26 y 31 años, han visitado el restaurante del amor dispuestos a encontrar a alguien afín con quien comenzar una bonita historia.

Cuando hay química, se nota. Y eso es lo que les ha pasado precisamente a ellos. Desde el primer momento han conectado a la perfección y, según iban conociéndose, todo seguía mejorando. Y es que ambos se consideran personas "tradicionales" en el amor.

Ella llegaba a 'First dates' desde Córdoba, y él lo hacía desde Sevilla, ciudad a la que ella no ha ido "jamás". Algo que se ha convertido en la escusa perfecta para hablar de un hipotético viaje juntos: "Me encantaría ver la Giralda con él y que me enseñase las calles de Sevilla y el encanto de Sevila", comentaba ella con el equipo del programa tras su conversación.

Y, después de hablar de un montón de temas y descubrir que tenían mil cosas en común, India se percataba de algo: "Tienes tatuajes", le decía al ver el que asomaba debajo del cuello de la camisa. "¿Cuántos tatuajes tienes?", le preguntaba. "¿Por qué? ¿No te gustan?", le decía él. Y, en efecto, ella se lo confirmaba.

Tatuaje con sorpresa

Eso sí, lejos de convertirse en un impedimento, él le explicaba que la mayoría no se veían y le enseñaba uno que tenía en el antebrazo, "el único que se ve", sin saber que precisamente ese tatuaje iba a conseguir que ella quedara encantada a pesar de que no fueran acto de su devoción: "Es la mitad de la frase de 'Toy Story", le contaba él.

"¡¿Te gusta Disney?!", preguntaba ella súper emocionada. "Sí, claro", le reconocía él. Y en ese momento pasaba a tener otro punto en la lista de 'pros' de India: "Me caes genial ahora mismo. Has ganado 20 puntos".