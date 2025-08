Lara Guerra 04 AGO 2025 - 22:58h.

Pilar sobre Miguel: "Lo veo más paradillo que yo, pero es normal, nadie me sigue el ritmo"

Pilar tiene 64 años, es artista, profesora, jubilada y triatleta. La soltera ha llegado con su guitarra para demostrar a su cita todo su talento: “Normalmente los hombres no me dejan tocarla en el Rocío”. Además, le ha confesado a Carlos Sobera su gran pasión por el deporte. Por otro lado, sobre las relaciones, conoció a su exmarido con tan solo 18 años: “Envidio a los que tienen una bonita relación porque la mía no pudo ser”. Tras el divorcio, tuvo tres relaciones largas; de la última confiesa que debería fijarse en otros aspectos y no en si es guapo o no.

Por la puerta llega Miguel, un funcionario jubilado de 69 años. La primera reacción de Pilar es recordar a su última relación: “Prefería un holandés de dos metros como el que tenía”; sin embargo, le ha agradado su forma de vestir. La reacción de él tampoco se queda atrás: “Me parece guapa, pero no es mi estilo”; además, quería una persona más alta.

Desde la mesa cada uno habla sobre su edad y la jubilación. Pilar muy emocionada le cuenta su gran pasión por el deporte, algo que ha gustado encarecidamente a Miguel y que ha expresado ante el programa como algo que admirar. El soltero no ha dudado en comentar a ‘First Dates’ que, pese a que su primera impresión al ver a Pilar no ha sido un flechazo, conforme ha avanzado la cena se ha sentido más cómodo y ha visto otros valores que “me han gustado mucho”.

La soltera tras hablarle de lo mucho que le gusta la marcha, los viajes y el baile, ha comentado al programa que “lo veo más paradillo que yo, pero es normal, nadie me sigue el ritmo”. Por otro lado, la cita entre Pilar y Miguel va viento en popa, la pareja ha hablado sobre el sexo. Ella le ha confesado que siempre ve necesario el orgasmo y él considera que en las relaciones de este ámbito también hay que ser “cómplice”.

Tras una bonita cena, la pareja acude a una de las salas del restaurante para compartir un momento más íntimo. Pese a que los solteros se han dado un "piquito" y Pilar ha sentido una gran química, a Miguel le ha faltado "algo". Además, Pilar le ha regalado un bonito momento en el que ha sacado su guitarra para dedicarle "Todos los besos".

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de que los solteros decidan si van a tener una segunda cita o si por el contrario esto se queda en una bonita amistad. Pilar confiesa que sí quiere tener una segunda cita porque "me gusta como me mira", en cambio Miguel no quiere una segunda cita porque él "esperaba otro aspecto físico".