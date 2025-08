Lara Guerra 05 AGO 2025 - 23:14h.

Esmeralda tiene 38 años, es esteticista y manicurista de Tenerife. Se considera una persona muy habladora y que pregunta mucho; socializa muy rápido. La soltera ya vino en otra ocasión a ‘First Dates’ pero su cita era bisexual y ella asegura que “no tiro para ese lado”. Por lo tanto, llega al restaurante de Carlos Sobera para ver si esta segunda oportunidad es la definitiva.

Por la puerta del restaurante llega Stefano, un hombre de 42 años, jefe de sector en un hotel que “necesita amor”; una persona con la que hablar de todo y que sea muy cariñosa: “Necesito besos y todo”. Sobre relaciones busca una persona que sea ya el amor de su vida, no quiere perder el tiempo en relaciones que no le aporten nada. Después de que el presentador les acerque hasta la mesa donde la pareja podrá conocerse más a fondo; Esmeralda no ha dudado en preguntarle por qué hay italianos que son repelentes y otros que son simpáticos. Ante esto, Stefano asegura que eso pasa en todos los países, hay personas de distintas formas.

Esmeralda tras escuchar en qué trabaja su cita: "En los hoteles de Tenerife hay una gran fama de libertinaje total”

Sobre a qué se dedican, el soltero le ha comentado que trabaja en un hotel de jefe de sector, este dato ha echado muy para atrás a Esmeralda porque “en los hoteles de Tenerife hay una gran fama de libertinaje total”. Al escuchar en qué trabaja ella, Stefano no parece ver en ella una posible pareja: “La veo más para tomar unas copas y no para lo que estoy buscando yo”.

Tras esto, la soltera le ha preguntado si tiene hijos y al conocer que sí, le ha preguntado si tiene una rutina establecida para poder verlos, hacer sus planes y el resto de las cosas. Stefano no ha dudado en decirle que sí y que en la relación con sus hijos considera que a veces “soy más amigo que padre. Ellos conmigo hacen lo que le da la gana”.

Después de finalizar la cena, la pareja ha acudido a la sala de ‘intimidad total’ de ‘First Dates’. Ha sido un momento clave para hablar de qué tipo de música escuchan, Esme es más de heavy metal y a él le encanta la música romántica porque se siente identificado con el amor. En la misma sala, el programa prepara un juego en el que al soltero le ha tocado dar a su cita un beso por sorpresa, pero como Stefano no ha encontrado ese feeling en ella, no ha dudado en cambiar la frase sin que ella lo supiera y darle simplemente un abrazo.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de que la pareja decida si quiere seguir conociéndose o si por el contrario, esto se queda en una bonita amistad. Esmeralda asegura que lo ha pasado genial con él y le gustaría tener una segunda cita para conocerle más, sin embargo, Stefano cree que le faltó fuego para tener otra cita