Un soltero de ‘First Dates’ engaña a su cita y se lo muestra a la cámara: “Lo cambié para no darle un beso”

Kike tiene 32 años es estudiante y trabajador ocasional, llega desde Málaga dispuesto a encontrar el amor en el restaurante de 'First Dates'. Asegura que le gusta no tener la necesidad de atarse y se considera muy revolucionario. En el amor es rebelde y busca una persona con la que sentirse cómodo, no quiere hacer sacrificios.

Por la puerta llega Julián, un joven de 32 años que viene de Mallorca. Le gustan los planes en solitario porque es donde “me nutro y cuando me siento bien”, y es ahí donde desea compartir con otra persona. Desde la mesa del restaurante ambos comienzan a preguntar de dónde son, a qué se dedican…las primeras impresiones no parecen vaticinar un amor a primera vista por parte de Kike, en cambio a Julián le parece “muy mono”.

Julián, sobre los chicos escorpio: "Son personas pasionales y con mucho fuego"

Laura Boado les acerca hasta su mesa donde van a poder disfrutar de una bonita velada y ver si están hechos el uno para el otro. Tras sentarse Julián le ha contado sus aficiones, le encanta la música, el teatro, el cine, el arte, el reggaetón y ahí en este último punto interrumpe Kike para decirle que ahí están las razones de por qué les han puesto juntos. Después han hablado sobre sus edades y horóscopos, Kike es escorpio y sobre ello, Julián asegura que significa que su cita es una persona pasional y con mucho fuego.

En el amor, Kike confiesa que le cuesta enamorarse y que no sabe por qué si está abierto a ello. Le parece bonito, pero, no le surge, le comenta a su cita. Por detrás, desvela al programa que no ve a su cita como una futura pareja y tal vez ni siquiera para ser amigos. Asimismo, el malagueño tiene claro que “no me he aburrido en la cita porque estaba yo.

Después de la cena, han podido disfrutar de la sala de intimidad total donde han hecho un baile en el que Julián intentaba acercarse más a Kike, pero él no se mostraba nada receptivo.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de que los solteros desvelen sus sensaciones tras disfrutar de una bonita velada. Julián tiene claro que quiere una segunda cita porque se ha sentido muy cómodo con su cita y “me he reído mucho y quizá conocernos no esta de más”. Kike en cambio no tendría una segunda cita porque no ha sentido atracción.