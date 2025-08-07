First Dates 07 AGO 2025 - 22:40h.

A Cati le encanta todo lo español y no se imagina viviendo en una república

Cati es española y gusta todo lo relacionado con España. Así se lo dijo a Carlos Sobera al llegar al restaurante de ‘First Dates’. Es de la opinión que como en España no se vive en ningún sitio y cree que los extranjeros que vienen de vacaciones también son de la misma opinión. ¿Congeniaría con Julio, su cita de la noche? ¿O acabarían como Jeannine y ‘Tarrito’?

La soltera viene directa desde Palma de Mallorca, lugar del que se enamoró. “Aunque no de los mallorquines”, puntualizó. Pertenece a dos peñas taurinas y también a la Hermandad Monárquica. “De Juan Carlos estaba enamoradísima, y de Sofía lo mismo”, aseguró.

Pero ¿qué opina de las infidelidades del rey emérito? ¿Dejó de apoyarle cuando salieron a la luz? “Yo no sabía nada de los cuernos que Juan Carlos le había puesto. Yo lo quería siempre, a Juan Carlos y a doña Sofía. Cuando me enteré posteriormente que ponía los cuernos no me gustó, pero no se puede dejar de querer a una persona de la noche a la mañana”, explicó.

La cita de Cati y Julio

Cati busca en ‘First Dates’ a un hombre cariñoso y que no mienta. Cenó con Julio, que ya había venido antes al restaurante, aunque no tuvo suerte. Ahora parece que con Cati las cosas fluyen de manera fácil y natural: a los dos les apasionan los toros y son monárquicos.

Estuvieron muy cómodos durante toda la cena e incluso disfrutaron de un poco más de acercamiento en el reservado. Pero, al final, las cosas no cuajaron y la culpa la tuvo el mar Mediterráneo. Julio, que venía de Madrid, confesó que es un truhan y que, si la mujer con la que está no le controla y le ata en corto, “se conoce” y la acaba liando. Por eso, aunque tuvieron mucho feeling, Cati y Julio no se fueron de la mano del restaurante del amor.