Rebeca ha tenido mala suerte en el amor, pero Lolo le ha hecho volver a creer

Rebeca ha pasado en ‘First Dates’ de no entender por qué el amor la estaba esquivando a creer ciegamente en él. Todo tras haber conocido a Lolo, su cita de la noche, con la que vivió un verdadero flechazo. Los dos decidieron seguir conociéndose, no como les pasó a Jeannine y a ‘el Tarrito de Algeciras’.

Lo que Rebeca sintió por Lolo fue amor a primera vista. Era su prototipo perfecto, pero tenía que comprobar si había conexión entre ellos más allá de que le atrajera físicamente. La cena confirmó todas sus expectativas y, cuando llegaron al reservado, no pudieron contenerse.

Primero decidieron sacar un par de pergaminos para jugar y les tocó “dale a tu cita un beso robado”. Como los dos lo habían visto y ya no iba a poder ser robado, Rebeca le propuso a Lolo abrir otro papel. Cuando él se disponía a hacerlo, ella le besó en los labios y él la respondió apasionadamente. “No estoy acostumbrado a que me devuelvan el raquetazo, no lo vi venir”, comentó luego él, todavía sorprendido, y encantado a la vez.

Luego decidieron bajar las luces para tener más intimidad y siguieron besándose. “Lo veo y guau, me tiene loca. (…) No puede ser, me encanta, quiero más. No me pasaba desde hace tiempo estar tan ilusionada. ¿En una hora se puede tener conexión con alguien? Pues sí”, decía Rebeca.

La decisión final de Rebeca y Lolo

No hubo sorpresa a la hora de tomar la decisión final, aunque Lolo bromeó unos segundos con que tenía dudas. Los dos reconocieron que se lo habían pasado estupendamente durante la cita y decidieron volver a verse… en ese mismo momento. “Necesito conocerlo más. Me encanta estar contigo, esto se me ha hecho muy corto y quiero más”, le decía Rebeca a Lolo, poco antes de irse juntos de la mano.