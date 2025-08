First Dates 06 AGO 2025 - 22:55h.

Jeannine reacciona a las palabras de 'el Tarrito de Algeciras', que presume de quelas mujeres siempre quieren repetir después de estar con él

Un soltero de ‘First Dates’ engaña a su cita y se lo muestra a la cámara: “Lo cambié para no darle un beso”

Compartir







Juan Carlos, ‘el Tarrito de Algeciras’ tiene muy claras sus virtudes y no dudó de revelarlas con pelos y señales a su llegada a ‘First Dates’. “La mujer que me prueba repite siempre”, comenzó, para luego explicar pormenorizadamente la razón. ¿Sería suficiente para impresionar a su cita de la noche, Jeannine, y los dos protagonizarían un match como el de Clifford y Mariana?

‘El Tarrito’ recibió a Jeannine con su guitarra y parecía que iba a haber conexión entre ellos, porque cuando escuchó la música, ella demostró todo su arte bailando. Eso enamoró a su cita, pero no le ocurrió lo mismo a ella. Quizá durante la cita esa primera impresión cambiase… o no.

Él parecía comodísimo durante la cita, tanto que no paraba de hablar. Pero a Jeannine esto no le gustó en absoluto ya que hablaba tanto que ella no podía decir ni una palabra. Pero la cosa empeoró cuando él empezó a presumir de sus virtudes sexuales. “Cuando una mujer me prueba, repite y ya no me deja en paz”, le espetó. Ella le contestó, seria y algo irónica: “¿En serio? Eres un máquina entonces”.

‘El Tarrito’ le respondió que no se las quería dar de nada, pero que las mujeres “alucinan” con él: “Y más por las mañanas cuando me levanto. La tienda de campaña. Digo yo madre mía, que tengo 58 años, cuándo va a bajar eso”.

Jeannine, nada impresionada con su cita

Sus palabras no parecieron impresionar a Jeannine, que luego mirando a cámara dijo lo que le pasaba por la cabeza al escucharle hablar de esa manera: “Aquí se viene a lo que se viene y que un hombre se ponga delante de mis morros y yo, y yo, y yo, y lo mucho que fo*** y lo mucho que me empalmo… Ten un poquito de educación y me lo cuentas si acaso quedo contigo la segunda vez”.

Tras contarle que él tenía relaciones sexuales todos los días por la mañana, por la tarde y por la noche, Jeannine exclamó: “Eso es mentira”. Y él respondió: “Yo te lo demuestro, chiquilla”. Cosa que a ella no le hizo ninguna gracia: “La guitarra tiene un agujero así, ya sabe por dónde meterla”.

Luego él cambió de estrategia. “Puede que seas la mujer de mi vida, eso nunca se sabe. No me importaría casarme contigo”. Pero esta proposición tampoco surtió efecto y Jeannine siguió escuchándole, muy seria.

La decisión final de ‘Tarrito’ y Jeannine

Los dos pasaron un rato a solas en el reservado. Él le cantó otra canción a su cita y pensó que así la había conquistado, pero ella le respondió con beso en el sombrero. Al final, no hubo ninguna sorpresa. A él le hubiera gustado seguir conociendo a Jeannine, pero ella prefirió seguir su propio camino sola.