Silvia no está de acuerdo con las opiniones de su cita sobre las mujeres

Rafa llegó al restaurante de ‘First Dates’ después de una relación muy larga. Ahora está en un periodo de su vida que él mismo define como “travieso” y le apetecía conocer a alguien que estuviera en el mismo punto que él. Su cita de la noche fue Silvia, ¿harían match, como les pasó a María y a Frank?

Silvia y Rafa no parecieron conectar. Aunque la primera impresión no fue mala, pronto se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro. “En esta cita quizá falte un poquito de picardía, de chispa”, opinaba Rafa.

Pero de falta de química pasaron a un choque directo. O, al menos, a una confrontación de opiniones. Todo ocurrió cuando Rafa dio una polémica opinión sobre las mujeres. “A mí me parece que las mujeres sois todas muy posesivas. Todas”, comentó. Silvia se quedó sin saber qué decir y él continuó: “Pero eso os pasa a las mujeres, a los hombres no nos pasa”.

Aunque en la mesa se quedó cortada al escuchar estas palabras, Silvia fue más tajante cuando tuvo que explicar lo ocurrido mirando a cámara: “Todas las mujeres no somos iguales, al igual que yo no puedo generalizar en que todos los hombres son iguales”.

Rafa: “La mayoría de las mujeres obligan a mentir”

Silvia comentó en la cena que ella era muy sincera y que no soportaba las mentiras, a lo que Rafa contestó: “La mayoría de las mujeres obligan a mentir. A lo mejor son cosas tontas, no serias. Una mujer se enfada por una chorrada y uno dice para qué se lo voy a decir”. En su opinión, en ocasiones es mejor tener “la fiesta en paz” y decir “una mentira piadosa”.

Silvia le dijo que ella no era así, que si no le gustaba su perfume, por ejemplo, ella prefería que su pareja le dijera la verdad antes que mentirle. “Eso es lo normal en un hombre. En las mujeres normalmente es de otra manera. Es como darle la vuelta. Te lo quiero decir, pero no te lo digo. Lo tienes que adivinar. Qué complicado”, opinó él.

La diversidad de opiniones y la falta de chispa hicieron que, a la hora de tomar la decisión final, Rafa y Silvia decidieran irse cada uno por su lado.