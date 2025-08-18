Lara Guerra 18 AGO 2025 - 23:30h.

Por la puerta de First Dates llega Óscar, un gestor bancario madrileño de 49 años que se considera un hombre “muy guapo”, pero que no se lo termina de creer. Dice que no es un partidazo porque le cuesta venderse a las chicas, necesita inicar una conversación para que le conozcan y se fijen en él. Además, confiesa que tuvo una mala experiencia en una aplicación de citas porque le estafaron 2.600 euros. Sobre cómo es él, le encanta jugar a juegos y conocer el significado de palabras.

Sonia es su cita de hoy, tiene 49 años y su primera impresión al ver a Óscar no parece haber sido un flechazo; “no es guapito” asegura. Desde la barra del restaurante han comenzado a conocerse y a Óscar no le ha parecido atractiva, pero tampoco del montón.

La soltera le ha contado que en sus tiempos libres le gusta hacer deporte, salir a comer, viajar con sus amigas y confiesa que le gusta “casi todo”. Tras esto, Sonia le ha contado lo mucho que le gusta ir al gimnasio, sin embargo, el soltero no comparte estos gustos con ella. Óscar no ha dudado en decirle que él no se ve tan guapo como le dicen que es, un comentario que ha parecido desternillante a su cita: “Yo no le veo así”.

Óscar, sobre Sonia: "Le he tenido que hacer yo muchas preguntas, no me mostraba interés”

Tras esto, el soltero ha aprovechado para contarle su gran gusto por conocer de donde proceden las palabras y las distintas frases; ante esto Sonia ha confesado que “no te acostarás sin saber una cosa más”. Asimismo, como ha sido Óscar el que ha conducido la conversación sobre los significados, ha confesado al programa que ha notado que era él el que llevaba las riendas constantes de la cita: “Le he tenido que hacer yo muchas preguntas, no me mostraba interés”

Óscar de nuevo, ha querido seguir con la conversación y le ha confesado a su cita su miedo al hablar, no le gusta estar callado ni tampoco pisar a nadie cuando le cuentan algo que le ha sucedido a la otra persona. Ella simplemente le ha dicho que no hay que tener miedo a hablar, sin embargo, ha cambiado de tema para decirle lo bueno que está el postre, algo que no ha parecido gustarle a su cita.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros tras echarse unos bailes en la sala de intimidad total. Óscar le ha confesado que ha sentido constantemente que ella no quería conocerle y ella le ha contado que ha sido porque estaba comiendo. Finalmente, Sonia no quiere otra cita porque le ve como amigo.