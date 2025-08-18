Lara Guerra 18 AGO 2025 - 23:17h.

Descubre cómo ha acabado la cita entre Carolina y Alejandro en 'First Dates'

El flechazo imparable de una soltera catalana en ‘First Dates’: “Me ha flipado”

Compartir







Carolina tiene 19 años, es estudiante y llega desde Madrid para conocer el amor en ‘First Dates’. Su mayor sueño sería ser presidenta de España, estudia ciencias políticas para poder conseguirlo. Ahora está desencantada con todos los partidos que existen y asegura que ella crearía el suyo propio.

En el amor es insegura, le ha ido bastante mal. Le gustan las personas interesantes, curiosas y divertidas: “Me puede más un feo con personalidad bonita”, confiesa. Por la puerta llega Alejandro, un estudiante madrileño de 27 años que considera que su personalidad se asemeja a la del perro salchicha.

Las primeras impresiones por parte de Carol no han sido las más positivas ya que pese a que no le parece feo, “no me gusta nada como viste”. Y lo mismo le ha pasado al soltero: “No es mi rollo, lleva ropa de salir de fiesta, y no es lo que busco yo”. Tras esto, la pareja era interrumpida por Carlos Sobera para acercarles hasta la mesa donde van a compartir una bonita velada y descubrir si están hechos el uno para el otro.

Alejandro, ya desde la mesa, le ha comentado que estudia ingeniería industrial y a Carol le ha parecido interesante porque es una “carrera complicada”. Sin embargo, pese a los comentarios positivos de su cita sobre los estudios, el soltero se ha visto sorprendido por la pulsera de España que llevaba ella en la muñeca porque “esa es la pulsera de la discordia, es una red flag. Suele ser una pulsera que se asocia a ciertos comportamientos para colectivos oprimidos”.

Por otro lado, sobre lo que les gusta hacer en su tiempo libre, a la soltera le encanta salir de fiesta; en cambio a Alex, no le gusta “nada de nada”. Respecto a la edad, el soltero ha querido jugársela y decirle a Carol que tiene 25; no le ha sentado nada bien porque “nunca nadie me había echado esa edad”. Ante la diferencia de edad de la pareja, la soltera ha confesado al programa que ocho años es demasiado.

La decisión final

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de la pareja. Carol ve a Alejandro solamente como amigo y la edad le ha parecido un motivo importante para no poder avanzar. El soltero considera que hay estilos de vida muy diferentes y por lo tanto tampoco quiere una segunda cita.