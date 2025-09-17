First Dates 17 SEP 2025 - 23:36h.

Descubre al completo la cita de Florindo y Pilar

Florindo es un vigilante de seguridad de 68 años que llega desde Porto de Sanabria, Zamora, para encontrar a su otra mitad. Anteriormente trabajaba en el museo Picasso, en el que ha confesado que conoció a Harrison Ford a través de una visita privada y le dio una propina de 1.000 euros; un dato que ha dejado alucinado a Carlos Sobera: “Joder”.

En el amor desvela que ha sido “mujeriego” porque le encanta la noche, además no quiere enamorarse porque asegura que con su edad ya no es momento. Su cita es Pilar, una empresaria jubilada de 69 años que estuvo 12 años casada. Desde la barra del restaurante han comenzado a conocerse y Florindo sin duda no ha podido expresar que le encantan las piernas de su cita: “Cuanto más largas, más me gustan”. Sin embargo, a Pilar no le ha gustado físicamente: “No es mi tipo”. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde van a compartir una bonita velada para conocerse mejor.

Ya desde la mesa la pareja ha hablado de anteriores parejas y Pilar le ha contado que tiene hijos y nietos, sin embargo, esto parece no haber gustado nada al soltero porque cree que “las abuelas siempre van a estar más con los nietos”. Ella tiene claro que eso no es así. A Florindo le “joden” los nietos. Por otro lado, le ha comentado que él ha sido bastante mujeriego porque le encanta “el sexo y la pasión”, ante estas palabras la soltera tiene claro que “no me gusta, tengo claro que no quiero continuar ni hacer sexo con él”.

Sobre qué les gusta hacer en su tiempo libre, Pilar asegura que disfruta de andar y el baile: “He sido bailarina número uno”, y en este caso coincide mucho con Florindo, al cual le encantan los “movimientos sexys”. Asimismo, el soltero le comenta lo mucho que le gustan las noches, pero Pilar prefiere una vida “tranquilita”.

Después de decirle constantemente lo mucho que le gusta la fiesta y salir cada fin de semana, Pilar siente que “cuando alguien le gusta salir es porque va buscando”. Sin embargo, Florindo le ha confesado que tuvo una época en la que le quería ser cura, algo que no ha sorprendido para nada a su cita. Por otro lado, el soltero ha invitado a Pilar a conocerse más con la total seguridad de que ella quiere: “Creo que puede surgir algo más”

La decisión final de los solteros

Los solteros han finalizado su cita con un baile bien pegaditos y mientras que Florindo tiene claro que quiere otra cita, Pilar no quiere seguir conociéndole porque “vive en un monte y a mi me gusta la capital”, además su gran pasión por la fiesta es algo que desagrada bastante a la soltera.