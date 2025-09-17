First Dates 17 SEP 2025 - 23:01h.

Descubre al completo la cita de José y Milagro en 'First Dates'

José tiene 26 años, es monitor fitness que llega desde Jaén para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. El soltero nada más llegar ha comentado a Carlos Sobera el poder de su mirada, la cual tiene tatuada en el brazo: “La mirada de tigre”. Con ella, asegura que consigue atraer a la gente que le gusta con tan solo fijar sus ojos en ella.

Pese al poder de su atracción, José ha confesado que solo ha tenido una pareja, a lo que Carlos Sobera entre risas le comenta: “Entonces no te funcionará mucho”. Pero para aclarar, el soltero tiene claro que lo complicado en el amor es “mantenerlo”. Tras esto, Carlos Sobera ha acercado a Marisa, camarera del restaurante para que José utilice sus miradas con ella y después de hacerlo, el soltero confesaba que “he notado como quería que me lanzara”.

Su cita es Milagro, una modelo y chica de imagen de 25 años que se considera muy “guapa” y un gran partido. Nada más conocerse, José ha pensado que su cita es una auténtica “bomba” y que está “para reventarla”.

Después de unas buenas primeras impresiones, Carlos Sobera les acerca hasta su mesa para que compartan una bonita velada en la que poder conocerse mejor. La pareja ya desde la mesa presenta un gran feeling y sin dudarlo el soltero aprovecha cualquier oportunidad para lanzar a Milagro una indirecta, de hecho ella le ha contado que le gusta entrenar y él sin pensarlo le ha dicho que le ofrece “una rutina y un buen cardio”.

Milagro encuentra su primera discordancia en su cita al descubrir que sigue viviendo con sus padres

Sin embargo, la pareja ha dejado de coincidir cuando José le ha contado que actualmente vive con sus padres y le ha preguntado a Milagro si esto para ella un impedimento. La soltera ha comenzado su respuesta con un pequeño silencio y le comenta que “nunca he estado con nadie que viva con sus padres, siempre he estado con viejitos”.

Por otro lado, la pareja ha hablado sobre anteriores relaciones y la soltera le ha contado lleva dos años soltera, mientras que la de él finalizó en diciembre; un dato que a Milagro le ha resultado “poco tiempo”. Entre ficha y ficha del soltero, ha aprovechado para conocer los gustos sexuales de su cita, ella le ha comentado que le gustan los momentos románticos y fogosos, y que en alguna ocasión le han dicho que es “dominante”, pero también le gusta que la dominen.

Después de una cena de constantes momentos de conexión entre la pareja, ambos disfrutaban de unos bailes en la sala de intimidad total y Milagro sacaba sus pasos prohibidos. En su decisión final, ambos han aceptado seguir conociéndose y comenzar “el cardio”, aseguraba el soltero.