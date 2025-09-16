First Dates 16 SEP 2025 - 23:17h.

Descubre al completo la cita de Éric y Elisa

Una soltera se desespera con su cita en 'First Dates' por no dejarla hablar: "¿Qué hago yo aquí?"

Éric tiene 23 años, es camarero y entrenador personal, y llega desde Barcelona para encontrar el amor en ‘First Dates’. Es un amante de Corea porque viajaba para visitar a sus abuelos y pasar sus veranos allí: “Era un sueño”, asegura. Después de conocer a Carlos Sobera, Éric le ha contado que es español, su madre es de Corea y su abuelo vasco, algo que ha sorprendido mucho al soltero. Además, Éric también ha contado como curiosidad que, en su país, hay los denominados ‘preety privilege’ por el que aquella persona que destaque en físico obtendrá ciertos privilegios.

Sobre cómo le gustan las chicas, el soltero confiesa que puede parecer una respuesta “rara” pero, se fija mucho en la energía que transmiten, quiere sobre todo que esta sea “buena y sana”. Por otro lado, Éric ha dejado una nota para su cita con un concepto amoroso en coreano: “Significa que cuando dos personas se conocen es por el destino de vidas pasadas”.

Elisa es su cita de esta noche, es periodista, tiene 24 años y llega desde la capital para descubrir si Éric es su persona ideal. Se define como una persona amable, divertida, guay y tiene una voz “particular”. Sus compañeros de trabajo le ven un gran parecido con Tamara Falcó y tantas veces se lo han mencionado que le encanta imitarla.

Elisa desvela cómo Richard la convenció para apuntarse a 'First Dates'

La soltera es compañera de la cadena y ha sido el propio Richard (voz del programa) quién le ha recomendado acudir a First Dates porque sabe “mi idealización con los coreanos”. Asimismo, Elisa no podía expresar más ilusión sobre la cultura coreana: “Me encanta la música, el cine y encima ellos son muy guapos”.

Tras esto, Carlos Sobera le acerca hasta la mesa donde se encuentra Éric. La soltera no daba crédito al ver que su soltero era coreano y una sonrisa brotaba en su cara en todo momento: “¡Que guapo eres!”. Sin embargo, la reacción de su cita no era la misma: “Desde que se pusieron de moda las series coreanas muchas chicas piensan ‘que guapo eres, ya me gustas’ y yo pienso ‘pero si ni me conoces’. Desde su mesa, la conversación continuaba y la soltera no ha podido dejar de hablar sobre su gran pasión por el país de la madre de su cita, sin embargo tanta intensidad parece haber abrumado a Éric: "Me ha asustado un poco", confiesa.