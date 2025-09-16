First Dates 16 SEP 2025 - 23:01h.

Descubre al completo la cita de Juan y María en 'First Dates'

Una soltera estilista evalúa negativamente el look de su cita en 'First Dates': "Le ha faltado arreglarse más"

Juan tiene 85 años, es camionero jubilado y llega desde Córdoba para conocer a su media naranja bajo los focos de ‘First Dates’. Se define como una persona normal, tiene buenas amistades y “ni me meto con nadie, ni nadie se mete conmigo”. En su tiempo libre le gusta disfrutar de su huerto; al que va todos los días a ver sus tomates, pepinos, calabacines…Y en el amor quiere a una persona para darle todo su cariño y una estabilidad: “Quiero tener compañía porque desde que vuelvo del huerto estoy solo”, detalla.

Su cita es María, una empresaria jubilada de 78 años que llega desde Córdoba. La soltera asegura que siempre se ha sentido querida y feliz, sin embargo, ahora es exigente y si “no encuentro lo que busco, pues me quedo sola”. Desde la barra del restaurante la pareja ha comenzado a conocerse con una gran sonrisa y Juan no ha parado de halagar a María. Sin embargo, a ella de primeras no ha parecido encantarle: “Tengo otro estilo”.

La pareja, ya desde la mesa, han hablado de su jubilación, de lo que más disfrutan hacer en sus ratos libres y como era de esperar, con mucha ilusión Juan le ha hablado de su huerto, a lo que la soltera ha comentado que “hace muy bien el hombre, si no tiene nada que hacer. Pero vamos que yo no quiero huerto” .

María se queja a Laura Boado de su cita: "Aquí está, contándome su vida”

Asimismo, el soltero le ha contado como son sus rutinas de cada día, pero María ha confesado al programa que no le agrada mucho. La soltera cuando se ha dispuesto a contarle cosas sobre su vida, de nuevo Juan la interrumpía para hablar más sobre su huerto. Esto no le ha gustado para nada a María, quién sin dudarlo así se lo ha expresado al programa: “No me deja ni hablar… ¿Qué hago yo aquí?”.

Después, Laura Boado llegaba hasta su mesa para descubrir que tal estaba saliendo; una situación que la soltera ha aprovechado para explicar lo mucho que habla su cita y lo poco que está contando ella de una manera peculiar e irónica: “Aquí está, contándome su vida”.

Por otro lado, la pareja ha continuado su conversación cuando de repente María ha tenido que interrumpirla porque había olvidado el nombre de su cita: “¿Perdona cuál era tu nombre y tu edad?”. Tras responderle que se llama Juan y que tiene 85 años, la soltera le comenta que se ve muy bien, sin embargo, ella misma al programa le comentaba lo contrario: “Está muy mayor”.