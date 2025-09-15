Al marcarse un baile, Manoli y Luis muestran abiertamente su complicidad en el restaurante más famoso de la televisión

Manoli es una mujer de 74 años con "sangre andaluza", por lo que por sus venas "corre el artisteo". "Siempre soy la primera que estoy en órbita y mis amigas me dicen que soy la alegría de la casa", confiesa a cámara. Algo que demuestra al acercarse a la barra y pedirse un whisky para empezar fuerte su aventura en 'First Dates' ya que tiene por costumbre tomarse un chupito de este alcohol junto a un vaso de leche cuando está resfriada o le duele la cabeza.

La soltera confiesa que siempre ha buscado un hombre como Carlos Sobera, sin embargo asegura que nunca le ha ido bien en el amor pues lleva sin pareja nada más y nada menos que 40 años: "Estoy bien, a mí no me duele nada. Tengo el corazón duro". Y es que, según señala, siempre le han gustado los "chulos": "Por eso estoy sola". Le gustaría que su cita fuera una persona marchosa como ella a quien poder darle una sorpresa con un baile.

Luis, su cita esta noche, no defrauda pues le gusta bailar. Así lo demuestra en su entrada al restaurante al escuchar la música. Aunque al soltero le gusta la bachata y a Manoli la rumba, éste no duda en darlo todo y acompañar a su cita moviendo las caderas. "Nos hemos compenetrado de entrada muy bien", esa es la primera impresión de la soltera aunque afirma que no se siente atraída por los hombres calvos. ¿Surgirá el amor aún así entre los solteros?.

El baile inolvidable de Luis y Manoli

Las posibilidades de que Manoli y Luis salgan emparejados del restaurante van aumentando y tomando forma, solo les falta comprobar de primera mano cómo funcionan como pareja de baile. Por eso, deciden abandonar el restaurante para ir a una sala privada para descubrirlo. Es en este lugar donde empieza a sonar la música: "¡Uh! Toma ya. Ay, el pasodoble". Sin miedo a tropezarse con la alfombra que tienen bajo sus pies, los solteros se arrancan a bailar por toda la habitación mostrando su gran complicidad con sus movimientos coordinados.

"Bailo un poquito, sobre todo aprendo más de las mujeres porque cuando voy a bailar soy modesto y digo que no sé. Entonces la mujer te enseña", apunta a solas con la cámara el soltero. "Como si lo hubiéramos hecho toda la vida. Yo creo que este hombre, si nos viéramos más, este acababa más bailarín que yo", comenta ella.

Él le elogia su manera de bailar, mientras que Manoli está contenta con el 'momentazo' que se acaban de marcar: "Nos hemos compenetrado a la primera" pues asegura que él ha bailado "muy buen".

La decisión final

Llega el momento de responder a la gran pregunta. La conexión entre ellos es más que evidente y, sin embargo, ambos confiesan entre risas habérselo pasado muy bien. Luis está más que dispuesto a tener una segunda cita con la soltera: "Para conocernos y vernos un poquito mejor y seguir porque evidentemente estamos hablando de un rato y hay que profundizar más".

Manoli, por su parte, "también tendría una segunda cita": "Es lo que tú dices, hemos empatizado los dos, nos hemos caído bien... Lo hemos hecho bien, nos hemos encontrado, nos gustamos vaya. A empezar, tampoco nos vamos a casar".

De esta manera, los solteros prometen verse en Barcelona para seguir aprendiendo a bailar, pero también para asistir al teatro en el que participa el soltero y a las actuaciones de Manoli. ¡Ha triunfado el amor!