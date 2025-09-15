Ismael y Janira ponen el broche final a su cita con una actuación conjunta durante su decisión final

La pasión por el arte de estos dos solteros de 'First Dates' convierte la cita en un match perfecto: “Ha sido un flechazo”

Ismael, de 25 años, es un músico con una canción con medio millón de visitas en Spotify que llega a 'First Dates' para encontrar el amor. Aunque no se dedica profesionalmente a ello, su sueño siempre ha sido poder vivir de ello. Fue durante la cuarentena cuando empezó a componer canciones mayormente románticas o de desamor: "Si me sale hablar más de eso quizás es porque no me ha ido muy bien porque no he encontrado a mi media naranja y ya está". Se siente atraído por mujeres "guapas", pero sobre todo "que sea sensible a la música, que le gusta, que escucha...". Le llamaría la atención que su cita fuese una persona "tranquila a la que le gusta la conversaciones profundas y tenga debates consigo misma existenciales". ¿Cuadrará con la soltera?

Su cita es Janira, una joven de 20 años procedente de Casarrubuelos, Madrid, que se define a sí misma como una persona "rara" a la que le gusta "un poco de todo" pues pasa "de escuchar a Justin Bieber al metal y a leer la Biblia Satánica". A la soltera le encantaría poder dedicarse en un futuro a la astrofísica o ser biofísica forense para trabajar en crímenes de física. Al verse sus primeras impresiones son buenas: a Ismael le parece "guapa" y que "viste de una forma única". "Lo primero que me he fijado ha sido en sus ojos, me han encantado", confiesa la soltera. Es Laura Bodao quien deja caer cuál es la clave para conquistar el corazón del soltero preguntándole a su cita si sabe apreciar la música: ¿Será así?

Ismael deleita con su canción a su cita

El soltero tenía muchas ganas de encontrar a la musa de sus canciones pero a lo largo de su vida se le ha dado mejor componer que enamorar. Sin embargo, ¿habrá dado con ella al conocer a Janira en 'First Dates'? Para comprobarlo, deciden trasladar su cita a una sala íntima donde le espera su guitarra. Éste le propone tocarle una canción propia para que le de su sincera opinión, una propuesta a la que la soltera no puede resistirse. Y es que al soltero le encanta la música y su sueño es poder dedicarse a ella, aunque le confiesa que quizás le sale "fatal".

Ismael se arranca a cantar al son de su instrumento bajo la atenta mirada de su cita. "Ay, canta muy bien. Me ha encantado", confiesa Janira en su momento a solas con las cámaras. La letra, que habla del miedo a enamorarse, "Está súper chula. Es muy bonita", le señala la soltera cuando termina su actuación.

Una actuación pone el broche a su decisión final

Los solteros llegan a la decisión final con una sonrisa de complicidad dibujada en su rostro, por lo que no hay sorpresa cuando Ismael responde a la gran pregunta: "Yo sí tendría una segunda cita. Me lo he pasado muy bien, es una chica que parece una buena persona, es muy importante. Encima me gustan mucho sus ojos, es guapa. Son muy expresivos".

Un piropo que pilla de sorpresa a Janira pues considera que es "la persona menos expresiva del mundo". "A lo mejor lo que no dices tú, lo dicen tus ojos", le deja caer el soltero.

Llega el momento de conocer cuál es la respuesta de la soltera, ¿continuarán conociéndose fuera del programa? "A mí me gustaría tener una segunda cita con Ismael porque me lo he pasado muy bien, la verdad que es un chico muy interesante y me gusta mucho que te guste la música", apunta Janira.

Y es que la música ha sido el germen de su amor. Tanto es así que deciden poner el broche final a su cita con una actuación conjunta donde él toca la guitarra y ella canta la canción de Justin Bieber, 'Baby': "Venga, ¡vámonos!"