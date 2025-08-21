Lara Guerra 21 AGO 2025 - 23:03h.

Alejandro tiene 47 años, es diseñador y maestro de sastres que llega desde A Coruña definiéndose como “una auténtica cabra” porque quiere vivir la vida. Su gran pasión es coser, pero ahora enseña a bordar. Ha vestido a gente muy conocida como Carmen Lomana, Luján Argüelles, artistas gallegos reconocidos. En el amor busca una persona culta, que le guste el cine, la música, la vida y no quiere una persona gris.

Su cita es Tito, un hombre de 44 años de Vigo que es un gran amante del arte, se considera una persona “rara” pero en este detalle ve el encanto. Nada más verle, las primeras impresiones de Alejandro no han podido ser mejores: “Es pelirrojo y tiene ojos como luceros; te atrapa”. Carlos Sobera les interrumpía entre sus primeras palabras para poder acompañarlos hasta la mesa donde compartir una bonita velada que les permita conocerse más a fondo.

Tito le ha contado que es actor, que le gusta pintar y escribir, unos datos que al de A Coruña le han gustado “mucho” por ser diseñador. Además, le ha nombrado con las personas que ha trabajado y le ha confesado que viste drag para algunas de sus actuaciones, y de nuevo, Alejandro parecía encantado: “Me encanta, las transformaciones y todo el trabajo que hay detrás…las adoro y admiro”.

Por otro lado, Alejandro le ha contado que tiene una personalidad muy intensa y que le gusta cuando va un museo “destripar” los cuadros, algo en lo que coincide con Tito porque él se puede quedar “tres horas mirando un cuadro”. Al escuchar esto, el de A Coruña, muy emocionado, desvelaba a ‘First Dates’ que esto era un “flechazo” porque se le adelantaba a todas las respuestas que él le podía dar; una conexión “potente”.

Tito sobre cómo le gustan las relaciones: "Me considero un gay tradicional"

Sobre lo que buscan en una relación, el soltero de Vigo comenta que es “un gay muy tradicional”, no le gustan los rollos de una noche; para Alejandro el pensamiento se encuentra en la misma línea, de hecho le echa hacia atrás las personas que tienen parejas abiertas. Entre tanta coincidencia, Tito confiesa que, pese a que su primera impresión con su cita no fue la ideal, en el trascurso de la cena, se ha dado cuenta de la multitud de coincidencias que hay entre ambos.

En la religión, la pareja vuelve a coincidir en sus ideales, ambos son católicos y no comprenden a las personas que blasfeman. Alejandro le ha contado que una de las experiencias que más le marcó fue visitar el lugar donde falleció la Virgen María; y tras escucharle, Tito le dejaba claro al programa que “lo que tiene por dentro hace que me guste por fuera”, dejando claro que su cita le encanta. Por último, la pareja ha dado rienda suelta a su fuerte conexión en la sala de intimidad total, donde han cerrado su cita con un apasionado beso.

La decisión final de los solteros

No hace falta decir que la química entre estos solteros es evidente, sin embargo, ha llegado el momento de que, cara a cara digan si quieren seguir conociéndose. Alejandro sí tendría una segunda cita con Tito porque se ha sorprendido “todo su conjunto”, y él tampoco se lo ha pensado y quiere “una segunda, tercera, cuarta…”